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الصحة تحظر زيها في الأماكن العامة

1/15/2024 9:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) جددت وزارة الصحة تنبيها لمنسوبيها بالمنشآت الصحية، وأبلغتهم عن وجود 10 ضوابط للزي الرسمي يتطلب على الموظف والموظفة الالتزام بها في مكان العمل، واشتملت ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل على أن يكون الموظف والموظفة حسن الهندام، ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.
وأضافت وزارة الصحة في تنبيهها السنوي لموظفيها أنه يجب تجنب ارتداء ثياب النوم والشورت للرجال أو الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسوم مسيئة، وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، كذلك الامتناع عن قصات الشعر الغريبة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، مع الالتزام بغطاء الرأس للسيدات، على أن يكون غير شفاف، ومراعاة لبسه طوال فترة العمل، وأن يكون اللبس محتشما وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة، بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم، وأيضا عدم المبالغة بوضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا إلى الركبة، ويجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي، كما يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.
من الضوابط
عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات
الامتناع عن قصات الشعر الغريبة
الاهتمام بالنظافة الشخصية
الالتزام بغطاء الرأس للسيدات
اللبس محتشم وغير شفاف للسيدات
تمنع الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة
عدم المبالغة بوضع مساحيق التجميل والمناكير

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