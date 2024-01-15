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15416 طريقا تحت التنفيذ والصيانة أغلبها فرعية

1/15/2024 9:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات عن إحصائيات الطرق بالمملكة عن وجود 15416 طريقا تحت التنفيذ والصيانة، وذلك حتى 15 نوفمبر 2023، وتصدرت الطرق الفرعية قائمة الطرق التي تنفذ حاليا أو تحت الصيانة بواقع 10137 طريقا، تلتها الطرق الرئيسية بواقع 3272 طريقا، ثم الطرق الثانوية بـ 2006 طرق.
ويشرف على هذه الطرق كل من وزارتي النقل والخدمات اللوجستية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث بلغ عدد الطرق في منطقة الرياض 4054 طريقا كأعلى المناطق.
إستراتيجية قطاع الطرق
من جانب آخر، كشفت الهيئة العامة للطرق عن أبرز إنجازاتها لعام 2023، ويأتي في مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الطرق، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ العديد من المبادرات في إطار هذه الإستراتيجية، التي تضم 52 مبادرة في مجالات متنوعة، تشمل المبادرات 10 مبادرات للسلامة المرورية، و 10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى 9 مبادرات لتحسين جودة الطرق، و7 مبادرات للتعاون مع القطاع الخاص، و 3 مبادرات لتحسين الكثافة المرورية، و5 مبادرات لتعزيز الحوكمة، و 4 مبادرات لضمان الاستدامة المالية، و4 مبادرات لتطوير القدرات والكفاءات.
خفض وفيات الحوادث المرورية
وأوضحت هيئة الطرق أن الإستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
وبينت الهيئة أن لإستراتيجية قطاع الطرق أثرا كبيرا في دعم الناتج المحلي وإيجاد الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال، وإيجاد 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعـد إحدى الإستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
أعداد الطرق ووضعها الحالي:
- 10137 فرعي
- 3272 رئيسي
- 2006 ثانوي
- 14925 تحت الصيانة
- 490 تحت التنفيذ
- 2604 مزدوج
- 8175 المخارج

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