10.4% نمو سنوي بسوق الترفيه في المملكة

بلغ حجم سوق الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 8.7 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.4 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.44% خلال الفترة المتوقعة ((2023-2028)).

وأشار تقرير حديث صادر عن ((Mordorintelligence)) إلى أنه بحلول 2030 ستكون هناك 350 دار سينما و2500 شاشة سينما في البلاد، بالإضافة إلى صناعة تبلغ قيمتها نحو 3.8 مليارات ريال. كما تهدف المملكة إلى مضاعفة إنفاق الأسر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في 2030 على الترفيه.

نمو مراكز الترفيه

يُتوقع أن يعزز فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض ((الرياض - إكسبو 2030))، وكأس العالم 2034 الاقتصاد السعودي، حيث ستسبق الاستضافة ويصاحبها استثمارات ضخمة، سواء من الحكومة أو شركات القطاع الخاص، في القطاعات الاقتصادية، خصوصا قطاع الترفيه، لتوفير بيئة ترفيه تلبي احتياجات الملايين الذين سيتوافدون خلال الحدثين العالميين، حيث تتوقع المملكة أن تستقبل الرياض 41 مليون زائر للمعرض الذي يستمر 6 أشهر.

مركز ترفيه عالمي

ويعد فوز المملكة باستضافة هذين الحدثين بداية حقبة تحولية لقطاع الترفيه بالمملكة، وبناء وجهات ترفيهية مبتكرة، والالتزام الصارم بمعايير السلامة العالمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، وهو ما جعل السعودية محط أنظار الشركات العالمية التي تتسابق على إنشاء وجهات ترفيهية فريدة تحول السعودية إلى مركز عالمي رئيس لتجارب ترفيه متنوعة واستثنائية، في وقت ينمو فيه سوق الترفيه بالمملكة بشكل متزايد، إذ يضم أكثر من 24 متنزها ترفيهيا و420 مركزا ترفيهيا قيد التطوير، مع إمكانات تطوير هائلة.

حجم سوق الترفيه السعودي 2023 = 8.7 مليارات ريال

الحجم المتوقع حتى 2028 = 14.4 مليار ريال

معدل النمو السنوي المركب = 10.44%

عدد دور السينما = 350

عدد الشاشات = 2500

صناعة الترفيه = 3.8 مليارات ريال

عدد المتنزهات = 24

عدد المراكز الترفيهية قيد التطوير = 420

أبرز الفاعلين بسوق الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية:

AMC

SIX FLAGS

CIRQUE DU SOLEIL

IMG ARTISTS

BROADWAY ENTERTAINMENT