10.4% نمو سنوي بسوق الترفيه في المملكة
التاريخ
1/15/2024 9:50:40 PM
| بلغ حجم سوق الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 8.7 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.4 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.44% خلال الفترة المتوقعة ((2023-2028)).
وأشار تقرير حديث صادر عن ((Mordorintelligence)) إلى أنه بحلول 2030 ستكون هناك 350 دار سينما و2500 شاشة سينما في البلاد، بالإضافة إلى صناعة تبلغ قيمتها نحو 3.8 مليارات ريال. كما تهدف المملكة إلى مضاعفة إنفاق الأسر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في 2030 على الترفيه.
نمو مراكز الترفيه
يُتوقع أن يعزز فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض ((الرياض - إكسبو 2030))، وكأس العالم 2034 الاقتصاد السعودي، حيث ستسبق الاستضافة ويصاحبها استثمارات ضخمة، سواء من الحكومة أو شركات القطاع الخاص، في القطاعات الاقتصادية، خصوصا قطاع الترفيه، لتوفير بيئة ترفيه تلبي احتياجات الملايين الذين سيتوافدون خلال الحدثين العالميين، حيث تتوقع المملكة أن تستقبل الرياض 41 مليون زائر للمعرض الذي يستمر 6 أشهر.
مركز ترفيه عالمي
ويعد فوز المملكة باستضافة هذين الحدثين بداية حقبة تحولية لقطاع الترفيه بالمملكة، وبناء وجهات ترفيهية مبتكرة، والالتزام الصارم بمعايير السلامة العالمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، وهو ما جعل السعودية محط أنظار الشركات العالمية التي تتسابق على إنشاء وجهات ترفيهية فريدة تحول السعودية إلى مركز عالمي رئيس لتجارب ترفيه متنوعة واستثنائية، في وقت ينمو فيه سوق الترفيه بالمملكة بشكل متزايد، إذ يضم أكثر من 24 متنزها ترفيهيا و420 مركزا ترفيهيا قيد التطوير، مع إمكانات تطوير هائلة.
حجم سوق الترفيه السعودي 2023 = 8.7 مليارات ريال
الحجم المتوقع حتى 2028 = 14.4 مليار ريال
معدل النمو السنوي المركب = 10.44%
عدد دور السينما = 350
عدد الشاشات = 2500
صناعة الترفيه = 3.8 مليارات ريال
عدد المتنزهات = 24
عدد المراكز الترفيهية قيد التطوير = 420
أبرز الفاعلين بسوق الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية:
AMC
SIX FLAGS
CIRQUE DU SOLEIL
IMG ARTISTS
BROADWAY ENTERTAINMENT
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