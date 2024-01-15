مستثمرون عرب يسعون للحصول على الجنسية المصرية مقابل استثمارات

بدأ مستثمرون من دول عربية أبزرها سوريا ولبنان والسودان فى شراء عقارات بالسوق المصرى، وضخ استثمارات فى قطاعات مختلفة بالعملة الأجنبية فى محاولة للحصول على الجنسية المصرية .

وأصدر مجلس الوزراء مارس الماضى، مجموعة من التيسيرات تسمح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية وأبرزها خفض الحد الأدنى لقيمة العقار الذى يمتلكه الأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 مع إتاحة التقسيط، وخفض الحد الأدنى لرأسمال المشروع الذى يساهم فيه المستثمر الأجنبى إلى 350 ألف دولار بدلا من 400 ألف مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

موضوعات((الاستثمار)) تتفق مع ((المركزى)) على احتفاظ الشركات بالحوالات من العملة الأجنبية فى البنوك أسعار ((حديد التسليح)) تشتد سخونة منذ بداية العام 500 شركة ملابس جاهزة تشارك بمعرض ((إيجى استيتش أند تكس))

وتضمن التيسيرات للراغبين فى الحصول على الجنسية فتح حساب فى البنك بوديعة قيمتها 500 ألف دولار يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.

وقال فتح الله فوزى رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن مجموعة من المستثمرين فى القطاع العقارى وبالتحديد من دول السودان وليبيا وسوريا طلبوا من المجلس مساعدتهم فى الحصول على شراء عقارات تمهيدًا للحصول على الجنسية المصرية.

اضاف لـ“البورصة” أن المجلس يعد قائمة بأسماء المستثمرين لعرضهم على الجهات الحكومية لمساعدتهم فى إنهاء الإجراءات المطلوبة، خاصة وأن تلك المساعى ستساهم فى زيادة التدفقات الدولارية على مصر تماشيًا مع توجهات الدولة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بمنح تيسيرات للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية كان صائبا لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بطريقة لم تتخذها الدولة سابقًا، وهو ما يعزز أيضًا من الاحتياطى الأجنبى، بالإضافة إلى انعكاس تلك المساعى إيجابيًا على سوق العقارات.

وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار منح الجنسية للمستثمرين الأجانب جعلهم يشعرون بالأمان والاستقرار فى مصر مقارنة ببعض الدول العربية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن عدد كبير من المستثمرين الأجانب تسعى لضخ استثمارات فى مشروعات صناعية سعيًا للحصول على الجنسية المصرية، وعلم المجلس أن مستثمر سورى ضخ مبلغ معين فى إنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العاشر من رمضان، وفى انتظار للحصول على الجنسية حاليًا.

وووفقًا لرئيس تجمع رجال الأعمال السورى فى مصر، خلدون موقع، أن مصر استقطبت 23 مليار دولار من أموال السوريين فى الخارج خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد السكرى إن هناك دولا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب استثمارات أجنبية، ومصر فى حاجة لتطبيق مزيد من الحوافز التى تطبقها الدول الأكثر استثمارًا والوصول إلى قوانين معمول بها فى تلك الدول والتغلب على أهم العقبات التى تواجه المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

وقال شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى، إن منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار أو تملك العقار ساهم فى جذب مستثمرين دول السودان وليبيا والعراق واليمن، خاصة وأن مستثمري تلك الدول يبحثون عن دول آكثر أمانًا لأموالهم.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تمتع المستثمر الأجنبى بنفس الميزات التى يتمتع بها المستثمر المصرى أو حتى المواطن المصرى يعد مصدر طمأنة للمستثمرين بدلا من التعامل على أنه مواطن أجنبى طوال الوقت.

أشار إلى أن الدول التى تشهد حروبًا فى منطقة الشرق الأوسط حاليًا بدأ مستثمروها فى الاستفسار من خلال مجالس الأعمال عن كيفية الحصول على الجنسية المصرية، ومن المتوقع أن يفتح هذا الباب مصدرا جديدا لتفدق العملة الأجنبية فى ظل تصاعد أزمة الدولار بالسوق المحلى.

وارتفعت قيمة استثمارات الدول العربية فى مصر لتسجل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع 163.8% بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.