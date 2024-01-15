إى سكول تستهدف دخول السعودية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف منصة إى سكول المتخصصة فى تقديم الخدمات التعليمية أونلاين، دخول السوقين السعودى فى إطار توسعاتها للعام الجارى.

وقال محمد جاويش الشريك المؤسس للمنصة لـ((البورصة))، إن هناك خطة لدخول أسواق جديدة بعد ما استطاعت الشركة إتمام جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار بقيادة صندوق رأسمال مخاطر كندى، بعدما ضخت استثمارات بالفعل تجاوزت نحو 6 ملايين دولار منذ بدأ التأسيس وحتى الآن.

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وأشار إلى أن الشركة تستهدف خطة أشمل للتوسعات متمثلة فى دخول دول البحرين، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى الكويت فيما تتواجد بالفعل بمقرات فى مصر وأبوظبى ودبلين.

وأضاف جاويش، أن الشركة تقدم خدماتها فى تلك الأسواق بالفعل لكنها تخطط حاليًا للتواجد بمقر فى تلك الدول لزيادة عملياتها التشغيلية هناك، حيث تقدم خدمات رئيسية متمثلة فى تقديم خدمات تعليم البرمجة للأطفال، وتعليم مهارات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا.

وتستهدف المنصة الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، حيث بلغ عدد سطور الأكواد التى تم كتابتها على المنصة من قبل الطلاب أكثر من مليون سطر كود خلال خمس سنوات منذ تأسيس المنصة، وتعمل الشركة فى 20 سوقًا مختلفة من خلال مصر، وتخرج نحو 26 ألف طالب من كل تلك الأسواق.

و أشار إلى المنصة تقدم حصة واحدة أسبوعيا لمدة تصل إلى ساعتين من خلال مدربى برمجة محترفين، و تتنوع الحصص من فردية إلى جماعية يتراوح عددها من 4 إلى 6 طلاب باشتراكات متفاوتة تبدأ قيمتها من 1500 جنيه.

وأوضح أن البرامج التعليمية التى تقدمها الشركة مقسمة إلى أربعة مراحل مدتها ثلاثة أشهر لكل مرحلة، على أن يتم تقييم الطلاب من خلال مشروع التخرج الخاص بهم، ويتم منحهم شهادة عقب اجتياز كل مرحلة من البرنامج التدريبى.

وقامت“إى سكول” بجولة تمويلية فى عام 2021 حصلت فيها على 1.35 مليون دولار من صندوق“إد فينتشرز ED Ventures” المصرى لرأس المال المخاطر.