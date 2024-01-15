إى سكول تستهدف دخول السعودية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف منصة إى سكول المتخصصة فى تقديم الخدمات التعليمية أونلاين، دخول السوقين السعودى فى إطار توسعاتها للعام الجارى.
وقال محمد جاويش الشريك المؤسس للمنصة لـ((البورصة))، إن هناك خطة لدخول أسواق جديدة بعد ما استطاعت الشركة إتمام جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار بقيادة صندوق رأسمال مخاطر كندى، بعدما ضخت استثمارات بالفعل تجاوزت نحو 6 ملايين دولار منذ بدأ التأسيس وحتى الآن.
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وأشار إلى أن الشركة تستهدف خطة أشمل للتوسعات متمثلة فى دخول دول البحرين، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى الكويت فيما تتواجد بالفعل بمقرات فى مصر وأبوظبى ودبلين.
وأضاف جاويش، أن الشركة تقدم خدماتها فى تلك الأسواق بالفعل لكنها تخطط حاليًا للتواجد بمقر فى تلك الدول لزيادة عملياتها التشغيلية هناك، حيث تقدم خدمات رئيسية متمثلة فى تقديم خدمات تعليم البرمجة للأطفال، وتعليم مهارات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا.
وتستهدف المنصة الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، حيث بلغ عدد سطور الأكواد التى تم كتابتها على المنصة من قبل الطلاب أكثر من مليون سطر كود خلال خمس سنوات منذ تأسيس المنصة، وتعمل الشركة فى 20 سوقًا مختلفة من خلال مصر، وتخرج نحو 26 ألف طالب من كل تلك الأسواق.
و أشار إلى المنصة تقدم حصة واحدة أسبوعيا لمدة تصل إلى ساعتين من خلال مدربى برمجة محترفين، و تتنوع الحصص من فردية إلى جماعية يتراوح عددها من 4 إلى 6 طلاب باشتراكات متفاوتة تبدأ قيمتها من 1500 جنيه.
وأوضح أن البرامج التعليمية التى تقدمها الشركة مقسمة إلى أربعة مراحل مدتها ثلاثة أشهر لكل مرحلة، على أن يتم تقييم الطلاب من خلال مشروع التخرج الخاص بهم، ويتم منحهم شهادة عقب اجتياز كل مرحلة من البرنامج التدريبى.
وقامت“إى سكول” بجولة تمويلية فى عام 2021 حصلت فيها على 1.35 مليون دولار من صندوق“إد فينتشرز ED Ventures” المصرى لرأس المال المخاطر.
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