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المالية: الدين العام سيتراجع إلى 92.2% من الناتج المحلى فى يونيو

1/15/2024 9:50:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وزارة المالية أن يتراجع الدين العام بنهاية العام المالى الحالى إلى 92.2% من إجمالى الناتج المحلى، على أن يواصل التراجع إلى 91.9% من إجمالى الناتج المحلى العام المالى المقبل، و88% العام المالى 2025-2026.

يأتى ذلك رغم توقع مذكرة توجهات إعداد الموازنة للعام المالى المقبل أن يتراجع نمو الناتج المحلى إلى 3% العام المالى الحالى، قبل أن ينمو 4.7% العام المالى المقبل.

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لكن الوزارة توقعت أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 15% فى موازنة العام المالى المقبل بدلًا من 38% متوسط معدل التضخم المتوقع خلال العام المالى الحالى.

وتوقع منشور إعداد الموازنة أن يرتفع متوسط فائدة الأذون الحكومية إلى 22% مقابل 18.5% متوقعة فى موازنة العام المالى الحالى على أن يتابع الانخفاض حتى يصل إلى 13% العام المالى 2027-2028.

وقدر أن عجز الموازنة سيسجل 7.5% من إجمالى الناتج المحلى بدون المنح فى العام المالى الحالى، وأن يحقق 7.2% فى موازنة العام المالى، على أن يتابع الانخفاض حتى يصل إلى 6.5% العام المالى 2027-2028.

وتسبب تغير سعر الصرف العام المالى الماضى فى زيادة الدين تقييم الدين العام بالعملة الأجنبية بنحو 1.3 تريليون جنيه عند تحويله بالجنيه المصرى.

وطبقاً لبيانات البنك المركزى، بلغ الدين الخارجى 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

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