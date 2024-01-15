تراجع إنتاج الغاز يقود الاقتصاد المصرى لأدنى نمو منذ ديسمبر 2020

قاد تراجع إنتاج الغاز الاقتصاد المصرى ليسجل فى الربع الأول من العام المالى الحالى أدنى معدل نمو منذ الربع الثانى من العام المالى 2020-2021.

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وتراجع النمو فى الربع الأول المنتهى فى سبتمبر الماضى إلى 2.65% مقابل 2.9% معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج 2.6%، بدعم من نمو الناتج لنحو 23 قطاعا، وتراجع 4 قطاعات.

وكانت قطاعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس هى الأسرع نموًا.

ووفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، ارتفعت الإيرادات السياحية 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.

وكانت القطاعات التى تراجعت هى“الغاز” بانخفاض 11.99%، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو8.07%، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 6%، وقطاع الاستخراجات بنحو 4.15%.

وتراجع إنتاج الغاز نحو 12.5% إلى 14.7 مليار متر مكعب مقابل 16.8 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.

فى الوقت نفسه، كشفت بيانات توجهات إعداد ميزانية العام المالى 2024-2025 أن الحكومة خفضت تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% بدلًا من 4.1% كانت تستهدفها وزارة التخطيط مطلع العام.

وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5% خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.

ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة اقتصادية بسبب نقص العملة أدت لارتفاع التضخم واتجاه المركزى لرفع الفائدة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة عليه، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد.

“رفع الفائدة قد يكون له عواقب على النمو، ولكن يمكن أن يعوضها البنك المركزى بمبادرات لدعم السياحة، أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعادة النمو الاقتصادى على الطريق الصحيح”، بحسب ما قالته سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في بنك الاستثمار“سى آى كابيتال”.

وأضافت، أنه سيكون هناك مراجعة لمنظومة الحماية الاجتماعية ودراسة الدعم من البنك المركزى لدعم النمو الاقتصادى.

فيما يرى عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن الاقتصاد المصرى غير مرتبط بالفائدة كالاقتصاد الأمريكى، فسياسة رفع الفائدة لن تؤثر بتلك الصورة الكبيرة على النمو.

ومنذ جائحة كورونا وحتى سبتمبر 2022 كانت مبادرات البنك المركزى للفائدة الميسرة تغطى معظم شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

وبعد نقل المبادرات لمجلس الوزراء أطلق الأخير مبادرة لدعم الفائدة على القروض لتصبح 11% استفاد منها القطاعات الإنتاجية بنحو 88 مليار جنيه لنحو 2453 شركة.

وذكر الألفى أن النمو يواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، وانخفاض عوائد قناة السويس، متوقعًا ألا يتجاوز 3% خلال العام المالى الحالى.

وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انخفضت عوائد قناة السويس خلال أول 11 يوما من العام الحالى نحو 40%.

وقال الألفى، إنه يجب التركيز على ذلك القطاع بالإضافة إلى قطاع الصناعات بسبب ارتباطه بالتصدير.

أضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الرواتب والدعم من الممكن أن تعادل النمو قليلاً، لكنها ليست أساسية.

وأعلن وزير المالية، محمد معيط، تلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.