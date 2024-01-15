((الاستثمار)) تتفق مع ((المركزى)) على احتفاظ الشركات بالحوالات من العملة الأجنبية فى البنوك

اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك المركزى على عدم تنازل الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية فى البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصرى.

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من الإجراء هو محاولة توفير العملة الأجنبية أمام الشركات لرفع أعباء التدبير عنها وبالتحديد إذا كانت لا تمتلك أى سيولة دولارية حتى تتمكن من شراء الخامات ومستلزمات التصنيع.

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أضاف هيبة فى مقابلة مع“البورصة” أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع.. وتقدم الشركة صاحبة الحوالة مستند لهيئة الاستثمار من البنك بقيمة الحوالة لمخاطبته بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية الخاصة بالشركة.

تابع ((الهيئة العامة للاستثمار لم يقتصر دورها خلال العام الماضى على الترويج للاستثمار بقدر محاولتها لرفع الأعباء عن كاهل الشركات العاملة فى السوق لإنعكاس ذلك إيجابيًا على سمعة الاستثمار فى الدول الخارجية.

أوضح أن انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال العام الماضى دفع أكثر من 30 شركة أجنبية تعمل فى مصر إلى وقف تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية وإعادة استثمارها فى تنفيذ توسعات جديدة وهذا تطور إيجابى لأزمة الدولار.

أشار إلى أن الهيئة توضح للمستثمر الأجنبى من خلال الحملات الترويجية التى تطلقها فى العديد من الدول جميع الأوضاع التى يمر بها السوق المصرى ويتعاملون مع أزمة الدولار على أنها مؤقتة.

قال حسام هيبة إن الهيئة استقبلت طلبات استثمارية مؤخرًا إلى قطاعات الطاقة الخضراء والصناعة والسياحة، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، وهذا يبشر بانفراجة قريبة للعملة الأجنبية.

وتدرس الهيئة منح الرخصة الذهبية لمشروعات بقطاع الطاقة المتجددة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات إلى 6 مليارات دولار، وستوجه الشركات جزء من الطاقة إلى السوق المحلى والباقى يصدر إلى الخارج، وفقًا لهيبة.

أشار إلى أن الهيئة بصدد تسليم 4 رخص ذهبية جديدة الشهر المقبل لمشروعات تعمل فى قطاعات مختلفة، وبلغ حتى الآن إجمالى الرخص التى سلمتها للشركات 25 رخصة بنهاية 2023.

أضاف هيبة لـ“البورصة” أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة فى استراتيجية الاقتصاد المصرى 2024 _2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج.

تابع: هيئة الاستثمار تترقب الموافقة على قانون تملك المستثمرين الأجانب للأراضى، لبدء طرح الأراضى الزراعية أمام المستثمرين وإدراجها ضمن القطاعات التى تروج لها الهيئة فى الأسواق الخارجية.

تابع ٍأن المنصة الالكترونية للهيئة تلقت حتى الآن أكثر من 1500 طلب لتأسيس شركات جديدة، وهذا مؤشر جيد على استهدف الشركات الأوروبية والآسيوية والعربية للسوق المصرى ومن المتوقع أن تكون مصر الجهة الأولى المستقبلة للاستثمارات الأجنبية بنهاية العام المالى المقبل.