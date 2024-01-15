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النفط يغلق منخفضاً عند التسوية رغم استمرار توترات الشرق الأوسط

1/15/2024 9:50:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين عند التسوية، إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، 2% الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس 38 سنتا أو نحو 0.5% إلى 72.30 دولار.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

وكان تحالف دولي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذ ضربات عبر البحر والجو على أهداف للحوثيين في اليمن بعد هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية“إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تزايد حركة الهبوط إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا”.

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير .

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107724115

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