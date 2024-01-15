النفط يغلق منخفضاً عند التسوية رغم استمرار توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين عند التسوية، إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، 2% الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس 38 سنتا أو نحو 0.5% إلى 72.30 دولار.
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وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية“إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تزايد حركة الهبوط إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا”.
وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير .
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107724115
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