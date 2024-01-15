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الزراعيين تطالب الحكومة بتقديم أعلى سعر لتوريد المحاصيل الاستراتيجية

1/15/2024 9:50:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه يجب منح المزارعين أعلى سعر لتشجيعهم على توريد المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن الدولة لم تغلق مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، خاصة أن المنيا تضم مساحات كبيرة من زراعات القصب.

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وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن الدولة تشجع إنشاء مصانع السكر وليس غلقها.

وأوضح أن سعر توريد طن القصب المحدد من جانب الحكومة للمزارعين يقدر بنحو 1500 جنيه، مشيرا إلى أن المزارعين طالبوا بزيادة سعر طن القصب إلى 2000 جنيه.

وقال خليفة إن المساحة المنزرعة من القصب في محافظة الأقصر انخفضت بنحو 8 آلاف فدان، مطالبا بتوفير حوافز للمزارع للتحول من زراعة القصب بالطريقة التقليدية إلى نظام الشتلات الحديثة.

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