الزراعيين تطالب الحكومة بتقديم أعلى سعر لتوريد المحاصيل الاستراتيجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه يجب منح المزارعين أعلى سعر لتشجيعهم على توريد المحاصيل الاستراتيجية للدولة.
وأوضح أن الدولة لم تغلق مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، خاصة أن المنيا تضم مساحات كبيرة من زراعات القصب.
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وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن الدولة تشجع إنشاء مصانع السكر وليس غلقها.
وأوضح أن سعر توريد طن القصب المحدد من جانب الحكومة للمزارعين يقدر بنحو 1500 جنيه، مشيرا إلى أن المزارعين طالبوا بزيادة سعر طن القصب إلى 2000 جنيه.
وقال خليفة إن المساحة المنزرعة من القصب في محافظة الأقصر انخفضت بنحو 8 آلاف فدان، مطالبا بتوفير حوافز للمزارع للتحول من زراعة القصب بالطريقة التقليدية إلى نظام الشتلات الحديثة.
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