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أغنى 5 مليارديرات بالعالم ضاعفوا ثرواتهم خلال 3 سنوات

1/15/2024 9:18:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر تقرير منظمة أوكسفام الذي صدر مؤخرا أن أغنى 5 رجال في العالم - إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرغ - ضاعفوا ثروتهم إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020. ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، أفقر 60% في العالم، ويضيف تقرير أوكسفام أن تلك المناطق التي يبلغ عدد سكانها 5 مليارات نسمة أصبحت أكثر فقرا.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة الخيرية، نشر باسم النخبة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس هذا الأسبوع، إن ثرواتهم ارتفعت من 405 مليارات دولار في عام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.
ويشير تقرير أوكسفام كذلك إلى أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء من المرجح أن تتسع، ما يؤدي إلى تتويج العالم بأول تريليونير في غضون عقد من الزمن، ويحذر التقرير أيضا من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يتم القضاء على الفقر في العالم قبل 229 عاما أخرى.. وفيما يلي 10 مقتطفات من تقرير منظمة أوكسفام:
- كشف تقرير عدم المساواة أن 7 من أصل 10 من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي، على الرغم من الركود في مستويات المعيشة لملايين العمال حول العالم.
- قالت منظمة أوكسفام إن مليارديرات العالم أصبحوا أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليونات دولار مما كانوا عليه في عام 2020، وأن ثرواتهم نمت أسرع بـ 3 مرات من معدل التضخم.
- أشار تقرير أوكسفام إلى أن الثروة المجمعة لأغنى 5 أشخاص في العالم - إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرغ - زادت بمقدار 464 مليار دولار، أو 114%.
- انخفض إجمالي ثروات أفقر 4.77 مليارات شخص - الذين يشكلون 60% من سكان العالم - بنسبة 0.2% بالقيمة الحقيقية.
- في 52 دولة، انخفض متوسط الأجور الحقيقية لنحو 800 مليون عامل. لقد خسر هؤلاء العمال مجتمعين 1.5 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، أي ما يعادل 25 يوما من الأجور المفقودة لكل عامل.
- قالت منظمة أوكسفام إن أحدث مؤشر جيني - الذي يقيس عدم المساواة - وجد أن عدم المساواة في الدخل العالمي أصبح الآن مشابها لذلك الموجود في جنوب أفريقيا، الدولة التي تعاني من أعلى مستويات عدم المساواة في العالم.
وجدت منظمة أوكسفام أن 148 من أكبر الشركات في العالم حققت معا 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في العام حتى يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52% مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في الفترة 2018-2021.
- يمتلك أغنى 1% في العالم 59% من جميع الأصول المالية العالمية - بما في ذلك الأسهم والسندات، بالإضافة إلى حصص في الأعمال التجارية الخاصة.
- أصبح المليارديرات اليوم أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليارات دولار عما كانوا عليه في عام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي دمرت الاقتصاد العالمي منذ بداية هذا العقد، بما في ذلك جائحة كوفيد.
- قالت منظمة أوكسفام إن الدول سلمت السلطة إلى الاحتكارات، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي يدفعها الناس، وأسعار المواد الغذائية والأدوية التي يمكن للأفراد الحصول عليها.

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