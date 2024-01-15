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كوريا الجنوبية تخطط لإنشاء مجمع ضخم لأشباه الموصلات بـ 472 مليار دولار

1/15/2024 9:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت كوريا الجنوبية، عن خطتها لإنشاء ما تسميه بـ «مجمع ضخم لأشباه الموصلات» في جنوب سيئول بحلول عام 2047 من خلال تعزيز استثمار إجمالي قدره 622 تريليون وون (472 مليار دولار أميركي) بالتعاون مع شركتي سامسونغ للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس».
وسيضم المجمع المتصور مناطق صناعية مختلفة في جميع أنحاء جنوب إقليم غيونغي، بمساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وطاقة إنتاجية شهرية تقدر بـ 7.7 ملايين رقاقة بحلول عام 2030، وفقا للبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والعلوم.
وبشكل تفصيلي، تخطط الحكومة لإنشاء مناطق حصرية لصناعات فابليس لأشباه الموصلات في بانغيو، إلى جانب مرافق إنتاج المسابك ورقائق الذاكرة في هواسونغ، ويونغإن، وإيتشيون، وبيونغتايك، وفق وكالة «يونهاب» للأنباء.
وستقوم كوريا أيضا ببناء منطقة صناعية لأعمال المواد وقطع الغيار والمعدات في أنسيونغ، مع مرافق للبحث والتطوير في غيهيونغ، وسوون.
وبموجب الخطة، ستستضيف المنطقة، التي تضم حاليا 21 منشأة تصنيع أشباه موصلات، 16 منشأة إضافية بحلول عام 2047، بما في ذلك 3 للأبحاث.
وقال وزير الصناعة آن دوك-غيون: «من خلال استكمال بناء المجمع الضخم لأشباه الموصلات في فترة مبكرة، سنحصل على قدرة تنافسية رائدة عالميا في قطاع الرقائق ونوفر وظائف جيدة للأجيال الشابة».
وتخطط سامسونغ للإلكترونيات لاستثمار إجمالي 500 تريليون وون في المشروع، بما في ذلك ميزانية 360 تريليون وون مخصصة لـ 6 مصانع أشباه موصلات جديدة في يونغ إن، على بعد 33 كيلومترا جنوب سيئول.
وستستثمر أكبر شركة لصناعة الرقائق في البلاد أيضا 120 تريليون وون لبناء 3 مصانع أشباه موصلات جديدة في بيونغتايك، على بعد 54 كيلومترا جنوب سيول، إلى جانب 3 منشآت أشباه موصلات بحثية في غيهيونغ بقيمة 20 تريليون وون.
وستخصص ثاني أكبر شركة لصناعة الرقائق «إس كيه هاينكس» 122 تريليون وون لبناء أربع منشآت أشباه موصلات جديدة في يونغإن، وفقا للوزارة.
واستنادا إلى استثمارات القطاع الخاص، تخطط الحكومة لجعل المجمع يمتلك قدرة إنتاجية عالمية المستوى مع التركيز على المنتجات المتطورة، بما في ذلك رقائق 2 نانومتر وذاكرة النطاق الترددي العالي.
وأضافت الوزارة أن المشروع الذي تبلغ قيمته 622 تريليون وون سيخلق في النهاية 3.46 ملايين فرصة عمل خلال تلك المرحلة.
وستستحوذ كوريا الجنوبية على 10% من السوق العالمية لرقائق غير الذاكرة بحلول عام 2030 أيضا، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا عن التقدير الحالي البالغ 3%.
وإلى جانب بناء المجمع الضخم، تعهدت الحكومة بدعم النظام البيئي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد في سلسلة التوريد للمواد الأساسية وقطع الغيار والمعدات إلى 50% بحلول عام 2030 من التقدير الحالي البالغ 30%.
ويتضمن الدعم السياسي الآخر إطلاق منصة اختبار لموردي المواد وقطع الغيار والمعدات المرتبطة بالرقائق في مجمع يونغإن بحلول عام 2027، حيث يمكن للشركات اختبار تشغيل منتجاتها.

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