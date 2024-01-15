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غولدمان ساكس يتوقع اختفاء 300 مليون وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي

1/15/2024 9:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت مؤسسات كبرى توقعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف والاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال.
وقال بنك «غولدمان ساكس -Goldman Sachs» إن ثمة توقعات بفقدان 300 مليون وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، لكنه سيخفض التكاليف ويرفع الناتج المحلي العالمي 7% سنويا. وبحسب مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي «Stanford's AI Index»، بلغت الاستثمارات الإجمالية بهذا النشاط 94 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية.
وذكر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن هيكل الأجور في الولايات المتحدة تغير، بسبب أتمتة المهام التي كان يقوم بها الأشخاص سابقا.
أما شركة «ماكينزي -McKinsey»، فترى أن الذكاء الاصطناعي سيرفع الإنتاجية ويمكن أن يضيف للاقتصاد العالمي من 14 إلى 22 تريليون دولار سنويا، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف عالميا، وأن يوسع الفجوة في الثروات.

MENAFN15012024000130011022ID1107724033

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