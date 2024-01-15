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S&P إصدارات 170 مليار دولار الصكوك المتوقعة في 2024

1/15/2024 9:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية (S&P)، أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار في عام 2024، وذلك مقارنة مع حجم الإصدارات خلال عام 2023 والبالغ 168.4 مليار دولار، و179.4 مليار دولار خلال عام 2022. وتأتي توقعات الوكالة بارتفاع الإصدارات خلال العام الحالي، بفضل ارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي واحتمال تحسن ظروف السيولة العالمية، بالإضافة إلى احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب جمود التضخم قد تشكل مخاطر على توقعاتنا. وأشار التقرير إلى أن استقرار ظروف السيولة العالمية وارتفاع احتياجات التمويل بالدول الأساسية للتمويل الإسلامي، أدت إلى زيادة ملحوظة بإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية في 2023، حيث استفادت الإصدارات من وضوح مسار الفائدة على المدى المتوسط، خاصة في نهاية العام، حيث زادت بمقدار الثلث في 2023، مقارنة بعام 2022. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرجئ خفض الفائدة لوقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظرا لبرامج التحول الاقتصادي الجارية. وقالت الوكالة هناك نوع آخر من الصكوك حقق نموا قويا، وهو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في عام 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، ومع استمرار تركز التمويل الإسلامي في الدول المصدرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة.
وقد يؤدي تنفيذ الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، لاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى دفع إصدارات صكوك الاستدامة. نتوقع أن نرى المزيد من النشاط في هذا المجال مع سعي المصدرين لجذب اهتمام المستثمرين العالميين وتقديم الجهات التنظيمية للحوافز. وبالمثل، تعتقد وكالة «S&P» أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة. وقد انخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 16.8% على أساس سنوي في 2023، كنتيجة رئيسية لانخفاض إصدارات السعودية وإندونيسيا، حيث كان الحفاظ على السيولة بالنظام المصرفي على رأس جدول أعمال السعودية.

MENAFN15012024000130011022ID1107724032

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