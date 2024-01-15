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قادة العالم يتناقشون في دافوس هل سيكون 2024 عام التعافي؟

1/15/2024 9:18:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أمس أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، ومن المقرر أن يحضر المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، لمدة 5 أيام، حيث يقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حربا مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.
وبينما كان تعدد الأزمات هي الكلمة السائدة على لسان الجميع في منتدى دافوس الماضي، ينعقد المنتدى هذه المرة وبعض الأزمات لاتزال مستمرة، وأضيفت لها أزمات جديدة، وبحسب الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي فإن السؤال المطروح الآن على قادة العالم في دافوس هو هل سيكون العام المقبل فترة التحول إلى أزمة دائمة أم ان 2024 سيكون وقت الحل والتعافي؟
وتدور الاجتماعات حول أربعة مجالات أساسية وتأتي في مقدمة اهتمامات الجميع الأزمة الطارئة في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في غزة، إذ سيتم تناول مبدأ تحقيق الأمن والتعاون في عالم ممزق وفقا لوصف المنتدى الاقتصادي العالمي في أجندة هذا العام.
يسعى برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 إلى تجسيد روح العودة إلى الأساسيات المتمثلة في الحوار المفتوح بين قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، ويهدف المؤتمر إلى المساعدة في الربط بين هذه المسارات في ظل بيئة متزايدة التعقيد.
أما المجالات الثلاثة الأخرى التي يبحثها دافوس فتشمل موضوع خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض، كما يناقش المنتدى الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع.
أما آخر موضوعات المنتدى فتتركز على قضية المناخ استكمالا للجهود الدولية والنتائج التي توصل اليها مؤتمر المناخ في دبي، حيث يسعى دافوس لبحث استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرين جديدين أمس، الأول بعنوان «توقعات كبار الاقتصاديين» والثاني «تشكيل التعاون في عالم مجزأ».
وكشف التقرير أن 56% من كبار الاقتصاديين عالميا يتوقعون نموا اقتصاديا ضعيفا في السنوات المقبلة، كما من المتوقع من قبل 69% من المشاركين في الاستطلاع أن وتيرة «التجزئة الجيواقتصادية» من المقرر أن تتسارع هذا العام.
ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من الكفاءة الإنتاجية. 50% يتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي «مدمرا تجاريا» هذا العام، و46% من خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا معتدلا لمنطقة الشرق الأوسط
ويقول تقرير تشكيل التعاون في عالم مجزأ إن تعزيز التعاون العالمي أمر ضروري من أجل عالم أكثر أمنا وصحة وازدهارا، ومع ذلك، فإن السياق الجيوسياسي الحالي المضطرب، الذي تتزايد فيه الصراعات والمنافسة، أدى إلى تباعد أصحاب المصلحة في نفس اللحظة التي تتطلب فيها التحديات العالمية الحادة والمستمرة حلولا تعاونية.
وعلى هذه الخلفية، عقد المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس المستقبل العالمي بشأن مستقبل الجغرافيا السياسية لتحديد كيف يمكن لأصحاب المصلحة العالميين أن يتعاونوا في معالجة القضايا الحرجة.
رغم ذلك سيكون بناء مسارات تعاونية أمرا صعبا في ظل المناخ الحالي، ويرى أعضاء المجلس أن الأساليب المبتكرة والشاملة للتعاون ليست ضرورية فحسب، بل إنها ممكنة أيضا وتحديدا في مجالات الأمن العالمي وتغير المناخ والتكنولوجيا والتجارة.
الأثرياء.. يزدادون ثراء
أكدت منظمة «أوكسفام» أن أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020. وأكد تقرير صادر عن المنظمة بعنوان «الشركات المتعددة الجنسيات وأوجه عدم المساواة المتعددة» نشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن ثروات أغنى خمسة رجال في العالم ارتفعت بين عامي 2020 و2023 من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار. أما المليارديرات بشكل عام، فصاروا حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليارات دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا. وسمت منظمة «أوكسفام» مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس من بين أغنى رجال العالم.

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