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308 ملايين دينار مكاسب البورصة

1/15/2024 9:18:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب سوقية بنهاية جلسة أمس تقدر بـ 308 ملايين دينار بنسبة ارتفاع 0.7% لتصل إلى 42.89 مليار دينار ارتفاعا من 42.58 مليار دينار أول من امس، وذلك على وقع عودة الزخم الشرائي للأسهم القيادية بعد عمليات تصريف سريعة لجني الأرباح من هذه الأسهم التي شهدت ارتفاعات لافتة في الجلسات الأخيرة.
ومع استمرار وتيرة المكاسب خلال يناير الجاري واستكمالا لمجريات التداول في ديسمبر الماضي، من المتوقع ان تتخطى القيمة السوقية لبورصة الكويت مستوى 43 مليار دينار خلال الجلسات القليلة المقبلة.
وكان لافتا استهداف الأسهم البنكية مثل بيتك والوطني وبوبيان، فضلا عن اسهم أخرى تشهد رواجا في الفترة الأخيرة، في مقدمتها عقارات الكويت وايفا وارزان، وهو ما أدى إلى ارتفاع السيولة المتدفقة للسوق إلى 73.2 مليون دينار، ارتفاعا من 71.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.8% بجلسة افتتاح الأسبوع أول من امس.
في المقابل، تراجعت احجام التداول بنسبة 11% بتراجع كميات الأسهم المتداولة إلى 305 ملايين سهم مقابل 342 مليون سهم أول من امس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا عقارات الكويت بـ 26.2 مليون سهم، تلاه الكويتية بـ22.3 مليون سهم، ثم ايفا بتداول 17.2 مليون سهم، وارزان بـ 14.6 مليون سهم.
ويدعم اداء سوق الأسهم الكويتي في هذه الآونة استعداد كل شرائح المتعاملين بالسوق لموسم الحصاد الذي سيبدأ تزامنا مع بدء اعلان البنوك والشركات عن النتائج المالية المحققة في 2023، مصحوبة بتوصيات مجالس الادارات بتوزيعات نقدية ومنحة متوقع ان تكون مرضية للمساهمين في ضوء ما تم الكشف عنه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
كما يدعم اداء السوق ارتفاع النفط الكويتي لأكثر من 81 دولارا للبرميل، وهو أمر ايجابي للسوق يعزز ثقة المستثمرين بالنشاط الاقتصادي بوجه عام، وبسوق الأسهم بوجه خاص، وقاد نشاط السوق امس 10 قطاعات اكتسب مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.3%، فيما ارتفاع مؤشر البنوك بنسبة 0.8%، ومؤشر قطاع الخدمات المالية بـ 0.7%.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 74 شركة، مقابل تراجع القيمة لأسهم 39 شركة، فيما استقرت قيمة اسهم 16 شركة، ولم يتم التداول على اسهم 20 شركة.

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