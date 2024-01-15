Tuesday, 16 January 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاقتصاد الكويتي متنام ومستقر وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي

1/15/2024 9:18:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت صحيفة «دايلي اكسبرس» البريطانية إن الكويت تعد أحد كبار منتجي النفط في العالم، بالإضافة إلى أن عملتها (الدينار الكويتي) تعتبر أغلى عملة في العالم منذ بداية إصدارها في ستينيات القرن الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكويت تعد موطنا للعملة الأعلى قيمة والأقوى من حيث القدرة الشرائية والأكثر استقرارا في العالم، ناهيك عن كونها واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد بالناتج المحلي الإجمالي.
ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة غير معلنة، وتتكون من محفظة من عملات الدول المختلفة التي لها علاقات تجارية ومالية كبيرة مع الكويت، ومن المعتقد أن يكون تركيبها مرجحا كبيرا تجاه الدولار الأميركي.
وينظم بنك الكويت المركزي عرض النقد بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، ويدعم قيمة العملة الكويتية، وخلال الأزمة المالية عام 2008، اتخذت تدابير لحماية الاقتصاد وقيمة العملة، بما في ذلك ضخ رأس المال في البنوك وضمان الودائع.
وتستمد العملة الكويتية ملاءتها من خلال عدة عوامل، بما في ذلك القوة الاقتصادية والاستقرار السياسي وانخفاض العجز التجاري، فإذا كانت البلاد تتمتع باقتصاد متنام ومستقر، فإن ذلك يجذب الاستثمار الأجنبي ويساعد بالتالي على زيادة الطلب ويعزز قيمة العملة.
وقالت الصحيفة إن سعر صرف الدينار الكويتي كما في ديسمبر 2023 بلغ نحو 3.25 دولارات أميركية، وفيما يعتمد الاقتصاد الكويتي بصورة كبيرة على النفط، إلا أن البلاد قبل اكتشافه كانت تعتمد على صيد الأسماك وصيد وتجارة اللؤلؤ والتجارة بشكل عام.
وأضافت الصحيفة ان الكويت منذ اكتشاف النفط في القرن الماضي، شهدت تطورا سريعا وتسهم الصناعات القائمة على النفط والمشتقات البترولية في الوقت الحاضر بنحو 90% من إيرادات الحكومة، وبما أنها تعتمد على الصناعة النفطية بشكل كبير، فلم تنشأ حاجة لخفض قيمة العملة لدعم الصادرات غير النفطية، التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار.
وتابعت «دايلي اكسبرس» انه لما كانت الكويت من أكبر مصدري النفط في العالم، وفي ضوء بقاء الطلب العالمي على النفط مرتفعا للغاية، فإن الطلب على دفع ثمنه مرتفع أيضا، وهذا يجعل الدينار الكويتي عملة ذات قيمة كبيرة.
وأضافت: «لما كانت المصادر النفطية عرضة للاستنزاف، فإنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفية إدارة الاقتصاد الكويتي، إذا ما نشأت حاجة لتقليص اعتماد البلاد على النفط وإيجاد مصادر بديلة للدخل».
وعلاوة على ذلك، فإن لدى الكويت واحدا من أدنى معدلات البطالة في العالم، ففي حين كان من المتوقع أن يصل إلى 2.2% في نهاية عام 2023، فإن هذا المعدل كان أدنى بكثير من نظيره في المملكة المتحدة والذي بلغ 4.2% خلال الفترة ذاتها.
كما أن الكويت تطبق نظام الإعفاءات الضريبية ولديها سعر صرف ثابت لعملتها يبلغ نحو 3.32 دولارات، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على قيمتها وتوفير استقرارها على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، وختمت الصحيفة بالقول انه نتيجة لثروة البلاد، فقد أصبحت مدينة الكويت الآن مدينة ترتفع في سمائها ناطحات السحاب وتعتبر من أكثر عواصم العالم تحضرا.

MENAFN15012024000130011022ID1107724029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث