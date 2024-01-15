بيتك يحقق تفوقا رقميا وريادة بابتكار الحلول المالية في 2023



هيثم التركيت: إطلاق بنك «تم» الرقمي.. أول بنك إسلامي رقمي في الكويت

قدمنا مزايا تقنية عديدة لعملائنا.. وأنشأنا منظومة متكاملة الخدمات للشركات

أنجزنا بنية تحتية تكنولوجية تستوعب أحدث التطورات لسنوات عديدة مقبلة نوفر فتح حسابات فورية للعملاء.. وطباعة البطاقات المصرفية في 3 دقائق

شهد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تطورا كبيرا في خدماته المصرفية الرقمية خلال عام 2023، وذلك ضمن استراتيجية بناء منظومة متكاملة وشاملة من الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة التطور والجودة، وأدى النجاح منقطع النظير في هذا المجال لإحداث تحول استراتيجي كبير في معدلات الإنجاز لاستكمال المشروعات والخطط التنفيذية محددة الأهداف.ومن أبرز هذه الخطط، تعميم الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات «بيتك» المختلفة وفروعه الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات والمنتجات ورفع معدلات الاستخدام ومستويات الجودة.وقد صنفت مجلة يوروموني العالمية «بيتك»، رائد سوق (Market Leader) في الحلول الرقمية على مستوى الكويت، ويعتبر هذا التصنيف إنجازا جديدا يضاف إلى سجلات «بيتك»، ويؤكد تفوقه في مبادرات التحول الرقمي التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.مواصلة التحول الرقميوفي هذا السياق، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمشاريع للمجموعة هيثم التركيت: «لقد كثفنا الجهود ونجحنا في تنفيذ أكثر من 35 مشروعا وخدمة ومنتجا على مدار العام الماضي، بهدف مواصلة جهودنا في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتعزيز مكانة بيتك على خريطة الخدمات المصرفية الرقمية، ليكون بيتك الأول والأكثر جودة في هذا المجال».وأضاف: «عملنا على تمكين القطاعات والإدارات من تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجي وتطوير القدرات البشرية لتقديم خدمات موثوقة عالية التقنية، وإيجاد بنية تكنولوجية متينة ومتطورة قادرة على استيعاب المشروعات المخططة لسنوات عديدة مقبلة».وأشار إلى أن «بيتك» يعمل على الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الرقمي للمنتجات، حيث يراعي مضاهاة البنوك العالمية الكبرى، والتزام شروط الجودة والموثوقية، والتوافق مع الضوابط الرقابية، والحوكمة الإلكترونية، وقواعد الأمن السيبراني الصارمة.ولفت إلى أن الهدف من ذلك، هو توفير الخدمات المالية والتحويل الإلكتروني بالحسابات أو البطاقات المصرفية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل كافة المعاملات المصرفية وتمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بأي وقت ومن أي مكان.أهمية التقنيات الحديثةوشدد التركيت على أهمية التقنية الحديثة في تنفيذ المهام التشغيلية اليومية، وضمان اتصال آمن بدون أي مشاكل أو متاعب بين «بيتك» ومنتجاته وخدماته من جهة، وبين عملائه من الشركات والأفراد من جهة أخرى، ما يزيد الاستفادة من الموارد بشكل أفضل، ويعزز الكفاءة الإنتاجية، ويقلل وقت استلام الخدمة للعملاء، وتحقيق رضاهم وتعميق ثقتهم، مع تقليص التكاليف وتنمية القدرة على استشراف فرص الأعمال وتحديد التحديات بدقة.وأشار إلى انه من اجل ذلك تستمر المشاريع في مجالات خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونيا، وتطوير أداء الأجهزة نحو الطباعة الفورية للبطاقات، وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، والاستفادة من البلوكتشين لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، بمعايير عالمية، وتنافسية كبيرة.وأضاف: لقد أنجز «بيتك» العديد من المشاريع المتطورة في مجال خدمة عملائه من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والبرامج والبنى التحية التكنولوجية في «بيتك»، علاوة على المبادرة بتطوير وسائل التعامل والتواصل التقني بين «بيتك» والعديد من الجهات التنظيمية والرقابية».أول بنك رقمي إسلاميوأوضح التركيت أنه في مجال خدمة العملاء والمنتجات والخدمات الجديدة، فقد نجح «بيتك» في تقديم تجربة مبتكرة للتعرف على العملاء في الفروع، لتسريع الحصول على الخدمة، من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه باستخدام الهوية البيومترية.وفي إطار جهود «بيتك» نحو الرقمنة وتوفير أفضل الخدمات لفئة الشباب، جرى الإطلاق التجريبي للبنك الرقمي (تم) وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، مشمولا بعدة خدمات متقدمة، مثل تفعيل رقم واتساب جديد خاص باستقبال عملاء (تم)، وإضافة خدمات خاصة بحسابات عملاء التطبيق في أنظمة خدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم، مع تحديث نظام مطالبات كي نت وأجهزة السحب الآلي لخدمة عملاء (تم).وأضاف: «نجحنا في تدشين خدمة ضم العملاء الجدد من خلال أجهزة البيع الرقمية، وتشغيل أول جهاز محمول بالسوق D-POS، يمكن من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات لهم على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان، كما أصبح بإمكان أجهزة نقاط البيع التابعة لـ«بيتك»، دعم الاسترداد النقدي الكامل والجزئي لمبالغ عمليات الدفع التي تمت باستخدام بطاقات السحب الآلي».المنتجات والخدمات الجديدةوقال التركيت: «نجحنا في تمكين عملاء بيتك من استبدال بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع خلال 3 دقائق، من خلال أجهزة الإصدار الفوري، وأطلق «بيتك» بنجاح أول تطبيق للخدمات المصرفية للشركات عبر الهاتف النقال يتضمن 5 خدمات مهمة لتنمية أعمالهم».وأشار إلى أنه اصبح بإمكان العميل فتح حساب توفير من خلال «بيتك أونلاين» بعد ان كان متاحا فقط في الفروع، فيما تم الربط مع خدمات WU ما يتيح لعملاء «بيتك» استخدام ويسترن يونيون للتحويلات الدولية من خلال تطبيق KFH Online، وقدمنا للعملاء خدمة فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية من خلال «بيتك أونلاين» بدلا من الفروع.وأضاف: «أصبح الآن بإمكان عملاء بيتك الإطلاع على أرصدة حساباتهم في «بيتك- تركيا» من خلال تطبيق بيتك (KFH Online)، ونجحنا في تطوير خدمة تحديث البطاقة المدنية للعميل والمصادقة، دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية، وجرى إدخال تحسينات على رسائل المحافظ الرقمية وترتيبها، ما وفر نحو مليون رسالة قصيرة شهريا، فيما توسعنا في بيانات الرسائل وكشف الحساب لمعاملات بطاقات الخصم والائتمان، ما يتيح افضل تتبع للمعاملات، وأصبح بإمكان العملاء الآن تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع إلى حسابهم الخاص».وضمن الاهتمام بالعلاقة القوية مع الشركات، قال التركيت، انه تم إطلاق «زاهب» منصة الدفع الرقمية الجديدة للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR من دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.ونجح «بيتك» في إطلاق بطاقات الخصم المباشر للشركات للاستخدام الحكومي، حيث قدم 3 منتجات جديدة لبطاقات السحب الآلي مع مجموعة واسعة من المزايا لاستخدامها من قبل العملاء من الشركات، أبرزها إصدار بطاقة K-Net للاستخدام على نقاط الدفع الحكومية فقط K-Net POS/ PG، ما نال تقدير التجار واهتمامهم.تطوير البنية التحتيةعلى صعيد الأنظمة والبنى التحتية، قال التركيت: «لقد تم تشكيل عدد كبير من فرق العمل Squad Teams لتطوير أنظمة «بيتك»، وانجزت الفرق في زمن قياسي عددا كبيرا من الإضافات والتحديثات، كما نجح «بيتك» في تحويل عدد من العمليات والوظائف من النظام اليدوي إلى الآلي باستخدام تطبيق أتمتة العمليات روبوتيا RPA، وتمت ترقية وتطوير أنظمة «بيتك» لدعم التكامل مع نظام الدفع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي «آفاق» GCC RTGS (AFAQ)».وأشار إلى أن «بيتك» نجح في إنجاز مشروع أتمتة نظام تقييم مخاطر الائتمان، مع تطوير نظام التحصيل للمعاملات التجارية، وإطلاق نظام أتمتة إدارة التجار، وتم تشغيل خدمات إعادة الإصدار الفوري لبطاقات فيزا الائتمانية لتشمل تجديد وإعادة إصدار البطاقات التالفة أو المفقودة، مع أتمتة عدد كبير من التقارير لخدمة موظفي الشركات، وتطوير نظام سحب على الحملات الترويجية للبطاقات، وتحسينات إضافية على أنظمة منتج الذهب.وقد تمت ترقية وتطوير أنظمة الدفع لدى «بيتك» ما يعزز قابلية التشغيل البيني بين البنوك، بالإضافة إلى النجاح في إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام إنشاء التمويلات Ezway، وربط الأنظمة مع أنظمة Cinet وتوسيع نطاق التوقيع الرقمي لمنتجات إضافية من خلال الربط PACI.وقال: «تم تطوير أنظمة الرد والتجاوب مع العملاء في مركز الاتصال، ونظام التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء حسابي وبيتي».خدمات ومنتجات رقمية مبتكرةانفرد «بيتك» بإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة خلال العام الماضي، كأول بنك في الكويت، وذلك كما يلي:٭ خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع.٭ الخدمات النقدية الطارئة رقميا.٭ خدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين).٭ منصة «زاهب» الرقمية.٭ خدمة التمويل أونلاين للشركات.٭ خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط.٭ خدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب.٭ التحويل إلى ويسترن يونيون عبر تطبيق «بيتك».٭ تنفيذ 5 محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني: (Apple Pay، وGoogle Pay، وFitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay).٭ إطلاق بنك (تم) الرقمي.٭ تطبيق بيتك «KFH Online» الشركات.٭ تحديثات أنظمة «الإيزي واي» والتقارير والدخول الموحد (SSO 360) لـ «بيتك».٭ التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي» و«بيتي».٭ أتمتة نموذج الإفصاح المالي.٭ أتمتة تقديم الشكاوى من خلال موقع «بيتك» عبر الإنترنت.٭ تحسينات على كشف حساب العملاء.