الوطنية للخدمات التعليمية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جولف سات



طارق العون: «الوطنية للخدمات التعليمية» تركز على نشر التكنولوجيا بالكويت ودول الخليج محمود الصانع: التعاون الاستراتيجي يسمح لـ «جولف سات» بتقديم خدمات شاملة وموثوقة

أعلنت الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب (NEST)، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC)، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة جولف سات للاتصالات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «كيبكو».وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد (AR/VR) للعملاء في الكويت والمنطقة والتي تشمل المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في الكويت، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز التعليم والتدريب.كما سوف تعمل الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب وشركة جولف سات من خلال اتفاقية التعاون جنبا إلى جنب لتقديم تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد (AR/VR) المدعومة عبر الذكاء الاصطناعي (AI) للعملاء في المنطقة.وتعتبر الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب شريكا حصريا في الكويت ومنطقة الخليج العربي لشركة إيون رياليتي، وتعتبر شركة إيون رياليتي شركة أميركية مقرها في إرفاين - كاليفورنيا، ومتخصصة في تقديم تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال.وبموجب هذه الاتفاقية، قد قام الطرفان بتحديد فرص تعاون متنوعة للعمل معا والاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل منهما لتقديم حلول استثنائية للعملاء في دولة الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.وسيجمع هذا التعاون بين خبرة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب الواسعة والمركزة في مجال التعليم والتدريب والحضور الإقليمي لشركة جولف سات والشراكات التجارية التي تملكها مع العديد من العملاء، ما يتيح توفير خدمات عالية الجودة لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب طارق العون، إن الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب تركز على نشر المعرفة والتكنولوجيا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك التقنيات المتعلقة بالتعليم. وأضاف: «أحد التطلعات المهمة لدينا هو التعاون وتوحيد الجهود مع الشركاء المحليين مثل شركة جولف سات من أجل تسريع نشر التكنولوجيا».من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة جولف سات محمود الصانع: «يسعدنا أن نتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC) عن طريق شركتها التابعة الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب لتقديم تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء في دول الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي».وأضاف: «يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين خبرة وقدرات شركة جولف سات الإقليمية مع خبرة الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب الواسعة، ما يسمح لشركة جولف سات بتقديم خدمات شاملة وموثوقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات في المنطقة».وتلتزم كل من الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب وشركة جولف سات بتقديم تجارب استثنائية للواقع المعزز والواقع الافتراضي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمثل اتفاقية التعاون هذه خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.كما يهدف الطرفان من خلال الجمع بين خبراتهم ومواردهم إلى توفير توسع إقليمي سلس للعملاء في المنطقة، وتعزيز قطاع التعليم والتدريب، الأمر الذي من شأنه أن يفيد العملاء بشكل كبير بأحدث التقنيات المتاحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.ولمزيد من المعلومات حول الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب، يرجى التواصل معها عبر: edu أو[email protected] ، ولمزيد من المعلومات حول شركة جولف سات للاتصالات، يرجى التواصل معها عبر: Gulfsat أو[email protected] .