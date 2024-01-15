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147 وظيفة متاحة في البترول والبيئة

1/15/2024 9:18:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر، أن لدى مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الإداري الرئيسي) والهيئة العامة للبيئة احتياجات وظيفية تقدر بنحو
147 وظيفة شاغرة، وتسعيان إلى تسكينها خلال الفترة المقبلة. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» لديها احتياجات وظيفية لنحو 47 وظيفة، كما أن «البترول» حددت الاحتياجات الوظيفية من حديثي التخرج للمبنى الإداري خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 38 موظفا، إذ تتطلب الوظائف مؤهلات أكاديمية هندسية وإدارية متنوعة حسب نوع الوظيفة، والتي تتنوع بين التدقيق الداخلي ومحللي النظم المالية والضريبة والمحتوى المحلي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات وضبط الجودة.
ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للبيئة نحو 100 درجة، وسيتم سد الاحتياجات الوظيفية عبر إصدار إعلان توظيف وفقا للإجراءات المعمول بها.

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