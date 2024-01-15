KIB يطلق جهاز الصراف التفاعلي لتوفير تجربة مصرفية مميزة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق جهاز الصراف التفاعلي، وهو حل مبتكر مصمم لتوفير تجربة مصرفية متميزة وسلسة لكل شرائح العملاء، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحول الرقمي المستمرة ومواصلة تطوير خدماته ومنتجاته.ويجمع جهاز الصراف التفاعلي بين سهولة الخدمات المقدمة عبر أجهزة السحب الآلي والطابع الشخصي الذي تضفيه الخدمات المصرفية الشخصية، كما يتيح للعملاء إمكانية تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية، بما فيها السحب النقدي، الإيداع النقدي، إيداع وصرف الشيكات، إلى جانب الرد على الاستفسارات العامة بمساعدة موظفي خدمة الجهاز من خلال مكالمات فيديو عالية الدقة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال رئيس مركز الاتصال في KIB، حمد الرضوان: نفتخر بهذه الخطوة المتقدمة والمتمثلة بإضافة جهاز الصراف التفاعلي إلى مجموعة حلولنا المصرفية المبتكرة.

إن هذه المبادرة المتميزة تعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمة استثنائية تضمن راحة وأمان عملائنا، إذ سيسهم جهاز الصراف التفاعلي في تمكينهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر من أجل إنجاز مجموعة كبيرة من العمليات المصرفية بسلاسة على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه بإمكان العملاء الاستفادة من خدمات جهاز الصراف التفاعلي بطرق عدة حيث يتيح لهم إجراء عمليات السحب النقدي بما لا يتجاوز الحدود اليومية المسموح بها، إلى جانب التواصل المباشر مع أحد موظفي البنك عبر مكالمات الفيديو لإيداع النقود بسهولة ووفقا للحدود اليومية المحددة.

وقال في هذا الصدد: لبدء الخدمة من خلال جهاز الصراف التفاعلي، يمكن للعملاء مسح بطاقة الهوية المدنية وإدخال توقيعهم أو استخدام بطاقة السحب الآلي والرقم السري، إضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو مع موظفي البنك المتخصصين عبر الجهاز لضمان سلاسة إنجاز معاملاتهم.

ويمكن للعملاء أيضا الوصول إلى ميزة صرف وإيداع الشيكات من خلال جهاز الصراف التفاعلي، حيث قال الرضوان في هذا السياق: يمكن للعملاء من خلال إجراء مكالمات الفيديو مع موظفينا عبر الجهاز الجديد، إيداع شيكات KIB وتسلم أرصدتها بكل كفاءة وسرعة، ما يوفر وقتهم وجهدهم.