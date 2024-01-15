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القطرية تدشن رحلاتها إلى العلا

1/15/2024 9:18:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت الخطوط الجوية القطرية بنمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية وبتدشين رحلاتها إلى مدينة العلا، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة سفر لا تضاهى إلى أكثر من 170 وجهة عالمية. وقد أظهرت الرحلة التي نظمتها الناقلة القطرية مدينة العلا كوجهة سياحية جديدة تقدم للمسافرين مزيجا فريدا من التاريخ والثقافة والفخامة.
وقد ضم الوفد رفيع المستوى لتدشين رحلات العلا كلا من: الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني وزير الثقافة في دولة قطر، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وم.بدر المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وعبير العقل الرئيس التنفيذي بالإنابة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفيليب جونز رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.
واستهل الوفد زيارته إلى قلب المدينة القديمة في العلا لاستكشافها، وذلك باعتبارها جوهرة تاريخية تتميز بالعمارة التقليدية القديمة والتي تم تجديدها بلمسة عصرية.
وتخلل الجولة عدة محطات في المدينة، منها زيارة المنطقة المستدامة والمتنوعة بيولوجيا، واحة العلا، لتسليط الضوء على الروابط التي تجمع بين المواقع المعاصرة والمواقع التاريخية. وكذلك مر الوفد على العديد من دور النشر الأمر الذي أتاح للضيوف أخذ فكرة أعمق عن الثقافة المحلية وتقاربها مع الأدب.
وتوجت الرحلة بزيارة أول موقع تراثي لليونيسكو في المملكة، الحجر، واستقبل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وفد كبار الشخصيات، حيث التقطوا صورة فوتوغرافية مع خلفية رائعة لضريح لحيان ابن كوزا.
واستضافت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، حفل غداء مميزا في أحد أكثر المنتجعات الصحراوية فخامة في العلا «آور هابيتاس» وقد استمتع ضيوف الناقلة القطرية بالأطباق الشهية في جو استثنائي وسط الطبيعة المميزة المتناغمة مع الرفاهية. ولإضافة لمسة فنية على مأدبة الغداء، قدمت مجموعة تراثية من الفنانين القطريين وصلة تقليدية أصيلة.
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري: يعتبر التدشين إحدى ثمار نجاحات لجنة الثقافة والسياحة والترفيه لمجلس التنسيق القطري السعودي. كما أود أن أعبر عن تقديري لجهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمساهمة سموه في تحقيق هذا الإنجاز.
كما بين أهمية استثمار المواقع الأثرية وجعلها متاحة من أجل التعرف على ثراء المخزون الحضاري الذي تحتوي عليه منطقة العلا وقال: تمثل حماية التراث والمحافظة عليه من أهم أهداف العمل الثقافي، حيث إن المعالم التاريخية والتراثية لديها القدرة على استقطاب أبناء المنطقة والعالم، كما أنها تسهم في تقديم صورة مشرقة لحوار الثقافات، وذلك لما تحمله من تنوع حضاري.
كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات القطرية ـ السعودية التي تزيدها الثقافة متانة، مؤكدا أن الثقافة عامل أساسي في تعزيز التقارب بين مثقفي البلدين.
ومن جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: أود أن أعرب عن سعادتنا بتنامي شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشغل الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى 10 مدن أساسية في المملكة. كما يسرنا إتاحة المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة مدينة العلا التي تجسد مزيجا رائعا من التاريخ والثقافة والرفاهية مما يجعلها غنية بالعديد من التجارب المميزة.
وأضاف: تتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى تقديم تجربة سفر استثنائية إلى جميع مسافرينا من المملكة، وذلك على متن أسطول طائراتها الحديث وعبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط.
ومن الجدير ذكره أنه أصبح بإمكان المسافرين أن يستمتعوا بجولات العلا الغامرة التي تكشف النقاب عن كنوز المدينة التراثية والمواقع الأثرية والمنشآت الفنية وغيرها العديد.
وتأتي إضافة العلا إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية لتزيد من خيارات السفر أمام المسافرين سواء كانوا من رجال الأعمال أو السياح من أكثر من 170 وجهة حول العالم لاستكشاف والتعرف على الوجهات الأكثر رواجا في المملكة العربية السعودية.
وتشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعيا إلى العلا، ليصل عدد رحلات الناقلة القطرية إلى أكثر من 125 رحلة أسبوعيا تسير إلى 10 مدن سعودية.

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