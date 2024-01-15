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العيد للأغذية راع ذهبي لـ هوريكا الكويت 2024

1/15/2024 9:18:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك شركة العيد للأغذية للمرة الأولى بجناح متخصص كراعٍ ذهبي في معرض هوريكا الكويت 2024، المعرض الأول والأساسي المتخصص في خدمات الضيافة للمطاعم والفنادق والذي يجمع في نسخته الثانية عشرة المقامة بأرض المعارض في مشرف، بالفترة من 15 حتى 17 الجاري نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المعتمدة بمجالات الضيافة وخدمات المطاعم والصناعات الغذائية.
تتميز المشاركة الأولى لشركة العيد للأغذية في هوريكا الكويت 2024 بكونها بداية ونقطة انطلاق نوعية لتثبيت مركز الشركة في السوق المحلي وتمكين عملياتها التشغيلية كلاعب أساسي في قطاع الخدمات الغذائية، خصوصا بعد النجاح اللافت الذي سجلته العيد للأغذية خلال 30 عاما بمجال تجارة التجزئة للمواد والسلع الغذائية الأساسية.
واليوم بعد استحواذ العيد للأغذية على شركة سوق الأشراف المركزي أحد أقوى الشركات المحلية المتخصصة في استيراد وبيع المواد الغذائية لقطاعات المطاعم والمطابخ المركزية وشركات التجهيزات الغذائية، تقف العيد للأغذية على أرض صلبة، حيث تعد ضمن الثلاثة شركات الأقوى والأهم في قطاع الخدمات الغذائية وخاصة بمجال تجارة اللحوم والدواجن المجمدة.
الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري قال ان مشاركة العيد للأغذية كراعٍ ذهبي لمعرض هوريكا الكويت الأولى من نوعها للشركة وهي تأتي بعد استحواذها على شركة سوق الأشراف المركزي أحد أبرز الشركات المحلية بقطاع الخدمات الغذائية، ومشيرا إلى أن المشاركة تستهدف التركيز على التوسع بالعمليات التشغيلية للشركة من خلال مضاعفة منتجاتها والارتقاء بمستوى جودة خدماتها لتعزيز تواجدها في السوق المحلي تحقيقا لطموح العيد المستقبلي المتمثل بالريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.

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