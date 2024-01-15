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التجاري ينظم محاضرة بلغة الإشارة عن عمليات الاحتيال

1/15/2024 9:18:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه، حيث قدم مساعد مدير إدارة العمليات قسم الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك صادق الموسوي شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء، محذرا العملاء من التجاوب مع هذه المحاولات، وتمت ترجمة المحاضرة بلغة الإشارة بواسطة مسفر العجمي.
هذا، وقد نظم فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري المحاضرة في فرع البنك في منطقة الفيحاء لتوعية الجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي التي حثت البنوك على أهمية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم وذلك باستخدام لغة الإشارة.
وفي هذا السياق، شرح الموسوي طرق الاحتيال المستخدمة حاليا مثل قيام المحتالين بالاتصال عبر الهاتف وانتحال شخصية موظف من البنك أو جهة رسمية أخرى، ويطلبون معلومات شخصية وبنكية بغرض تجديد البيانات أو القيام بإرسال رسالة نصية بهذا الخصوص لإعادة تفعيل بطاقة السحب الآلي أو الحساب المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المحتالون من العملاء تزويدهم برقم التحقق OTP، محذرا من التفاعل مع أي أرقام مجهولة أو بريد إلكتروني غير معروف، وكذلك تجنب تحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال.
إلى ذلك، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع قائلة: تكتسب حملة «لنكن على دراية» يوما بعد يوم أهمية كبيرة كونها تسهم في تثقيف جمهور العملاء بالجوانب المصرفية والمالية وتقدم رسائل تحذيرية لتفادي مختلف عمليات الاحتيال، موضحة أن البنك قد استعان بخبير مختص في مجال لغة الإشارة بهدف توصيل المعلومات للعملاء ذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

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