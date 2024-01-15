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الفنان بيومي فؤاد يظهر بجهاز تنفس صناعي (فيديو)

1/15/2024 8:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار مقطع فيديو للفنان المصري بيومي فؤاد في أحد المستشفيات قلقاً بالغاً لدى جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية.

وظهر فؤاد برفقة نجله محمد، في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهما يلبسان قناعي جهاز تنفس صناعي.

وكان المخرج الشاب محمد بيومي قد نشر الفيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، موضحاً أنهما نُقلا إلى المستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية شديدة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

يُذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأفلام التي تعرض حالياً في دور السينما، هي: «الإسكندراني»، و«أنا وابن خالتي»، و«الحريفة»، و«كارت شحن».

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