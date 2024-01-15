هيئة بحرية بريطانية: وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت هيئة بحرية بريطانية عن وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم، أنها تلقَّت بلاغاً عن وقوع حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة عصب الإريترية.
وأضافت، في مذكرة استشارية، أن السلطات تحقق في الأمر.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN15012024000110011019ID1107723930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.