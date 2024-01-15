هيئة بحرية بريطانية: وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا

كشفت هيئة بحرية بريطانية عن وقوع حادث في البحر الأحمر قبالة إريتريا.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم، أنها تلقَّت بلاغاً عن وقوع حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت، في مذكرة استشارية، أن السلطات تحقق في الأمر.

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