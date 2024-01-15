الحرس الثوري : قصفنا قواعد تجسس وتجمعات ارهابية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تبنى الحرس الثوري الإيراني ، ليل الاثنين / الثلاثاء ، الضربات الصاروخية التي شهدتها أربيل.
وقال الحرس الثوري انه استهدف قواعد تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية معادية لإيران في المنطقة باستخدام صواريخ باليستية في وقت متأخر هذه الليلة.
وتاليا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أمة إيران الإسلامية المتوكلة على الله عز وجل وببركات حضرة مولانا صاحب الزمان عليه السلام وردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ البالبستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا
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