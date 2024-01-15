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الحرس الثوري : قصفنا قواعد تجسس وتجمعات ارهابية

1/15/2024 7:26:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تبنى الحرس الثوري الإيراني ، ليل الاثنين / الثلاثاء ، الضربات الصاروخية التي شهدتها أربيل.

وقال الحرس الثوري انه استهدف قواعد تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية معادية لإيران في المنطقة باستخدام صواريخ باليستية في وقت متأخر هذه الليلة.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أمة إيران الإسلامية المتوكلة على الله عز وجل وببركات حضرة مولانا صاحب الزمان عليه السلام وردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ البالبستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا

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