إيدرسون أفضل حارس في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - توج البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، في الحفل المقام في العاصمة البريطانية لندن، الإثنين.

وتفوق إيدرسون على الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي حاليًا وإشبيلية سابقًا.

ويأتي تتويج إيدرسون بالجائزة بعد الموسم التاريخي الذي حظي به رفقة مانشستر سيتي الذي توج بالثلاثية التاريخية (البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).

وأكمل إديرسون الإنجازات في الموسم الجاري بالظفر بالسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، فازت ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، بجائزة الأفضل في فئة السيدات.

