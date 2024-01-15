إيدرسون أفضل حارس في العالم

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- Khaberni) خبرني - توج البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، في الحفل المقام في العاصمة البريطانية لندن، الإثنين.
وتفوق إيدرسون على الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي حاليًا وإشبيلية سابقًا.
ويأتي تتويج إيدرسون بالجائزة بعد الموسم التاريخي الذي حظي به رفقة مانشستر سيتي الذي توج بالثلاثية التاريخية (البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).
وأكمل إديرسون الإنجازات في الموسم الجاري بالظفر بالسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم للأندية.
على الجانب الآخر، فازت ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، بجائزة الأفضل في فئة السيدات.
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