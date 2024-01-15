الحرس الثوري : قصفنا مقرا للموساد في كردستان العراق - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال الحرس الثوري الإيراني ، في بيان جديد ، انه استهدف ليل الاثنين / الثلاثاء أحد المقار الرئيسية للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري : مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة ولا سيما ضد إيران.

وأضاف الحرس الثوري : استهداف مقر الموساد يأتي رداً على اغتيال الكيان الصهيوني قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

كما اعلن الحرس الثوري في بيان مستقل استهداف تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في البلاد مؤخراً -

بحسب وصفه - .