Tuesday, 16 January 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرس الثوري : قصفنا مقرا للموساد في كردستان العراق - فيديو

1/15/2024 7:26:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال الحرس الثوري الإيراني ، في بيان جديد ، انه استهدف ليل الاثنين / الثلاثاء أحد المقار الرئيسية للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري : مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة ولا سيما ضد إيران.

وأضاف الحرس الثوري : استهداف مقر الموساد يأتي رداً على اغتيال الكيان الصهيوني قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

كما اعلن الحرس الثوري في بيان مستقل استهداف تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في البلاد مؤخراً -
بحسب وصفه - .

MENAFN15012024000151011027ID1107723908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث