الحرس الثوري : قصفنا مقرا للموساد في كردستان العراق - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال الحرس الثوري الإيراني ، في بيان جديد ، انه استهدف ليل الاثنين / الثلاثاء أحد المقار الرئيسية للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.
وقال الحرس الثوري : مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة ولا سيما ضد إيران.
وأضاف الحرس الثوري : استهداف مقر الموساد يأتي رداً على اغتيال الكيان الصهيوني قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.
كما اعلن الحرس الثوري في بيان مستقل استهداف تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في البلاد مؤخراً -
بحسب وصفه - .
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