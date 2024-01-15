«عرض الأفكار».. دليل نجاح حافل بالخبرات والدروس

يستعرض الكاتب ييرون فان خيل في كتابه ((عرض الأفكار.. اجعل الناس يقعون في حب أفكارك)) المهارات المطلوبة لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مفاهيم وتطبيقها على المشروعات، وكيفية عرضها على أصحاب القرار وعدم الوقوع في الأخطاء التي تتسبب في ضياعها، مثل الخوض المبالغ في التفاصيل دون تحديد الجوانب الرئيسية، أو عدم التركيز على هدف الفريق أو العميل وبالتالي قد تبتكر حلولاً قيمة إلا أنها لأهداف مختلفة تماماً.

ويشير الكتاب إلى العديد من الأخطاء التي قد تحدث عند عرض الأفكار من بينها: التركيز على توليد الأفكار دون فهم الهدف بشكل واضح، لذا عند توليد الأفكار لابد أن يصبح الهدف هو نقطة الارتكاز، وأن يكون واضحاً وقابلاً للشرح، وحتى يتم عرض الأهداف لابد من تحديد تحت أية فئة يندرج الهدف، كأن يكون حلاً لمشكلة، أو للحصول على فرصة، وما إذا كان طويلاً أو قصير المدى.

ويلفت الكتاب إلى طريقة الفهم التام للهدف، إذ لابد من تحديد العوامل المؤثرة في الخطة التي يتم إعدادها للوصول إلى الهدف مثل الموازنة المتاحة، والإطار الزمني، والجمهور المستهدف، بعدها تبدأ مرحلة التفكير في كيفية عرض الفكرة فلا ينبغي أن تكون غاية في التبسيط فيشعر الطرف الآخر أننا غير مدركين لمدى تعقيد المشكلة، ولا في غاية التعقيد فنجد أنفسنا غارقين في التفاصيل والتي قد تكلف الكثير من الجهد والوقت.

ويوضح الكاتب أنه من المهم التأكد من تبسيط الفكرة لشرحها في غضون دقيقة، وللتعرف على جوانبها يتم استخدام ورقة مقسمة إلى عدة أقسام: للهدف، والسياق، واختصار الفكرة في جملة واحدة، وقسم لميزات الفكرة عن غيرها، وقسم أخير لتدوين المتطلبات التي نحتاج إليها لتحقيق الهدف، كما يجب معرفة دوافع وطريقة تفكير الطرف الآخر وفهم أنماط الشخصية وكيف تستقبل المعلومات.