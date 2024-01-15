تجارب وقصص إماراتية ملهمة في «شارك تانك دبي»

تجارب شيقة وأفكار ملهمة ومشروعات حيوية قدمها مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين المشاركين في ((شارك تانك دبي)) الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، لتكشف حلقات البرنامج عما يتمتع به أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيون من روح الابتكار والإصرار على تقديم منتجات ومشروعات نابعة من تجاربهم الشخصية وخياراتهم الحيوية، وتعبر عن نظرتهم المستقبلية الطموحة، إذ تمكن بعض رواد الأعمال الإماراتيين من لفت انتباه نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين،

وهم: فيصل بلهول رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة التي تعد واحدة من كبرى شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، العضو المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو)) وإيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، إذ يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، ونور سويد التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، وأسست شركة غلوبال فينتشرز، إذ تستثمر في شركات في الأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز في الإطار الإقليمي والعالمي، واستطاعوا إقناعهم بدعم مشروعاتهم والاستثمار فيها مقابل نسبة معينة فيها.

احتياجات وشغف

وفي حلقات البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس في تمام العاشرة والنصف ليلاً بتوقيت الإمارات، استطاعت ريم المرزوقي وزميلتها حنان إسماعيل أن تلفتا انتباه رجال الأعمال إلى مشروعهما (Garbaliser)، إذ ابتكرتا جهازاً يسهم في تحويل بقايا الطعام إلى سماد طبيعي، وقد جاء ذلك نتيجة لمجموعة بحوث ودراسات قامتا بها واكتشفتا أن السماد الطبيعي سيشكل حلاً للعديد من المشكلات التي تنتج عن استخدام السماد الكيماوي، وتسعى رائدة الأعمال قدرية العوضي عبر مشروعها (Bumblebee) إلى تلبية احتياجات الأطفال الغذائية، عبر توفير تشكيلة متنوعة من الأغذية الخالية من المواد الحافظة وتمتلك العناصر الغذائية كافة والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل في سنواته الأولى.

شغف السفر والاستكشاف دفع رائد الأعمال محمد الهواري لتأسيس شركته ((فيل جود تي)) (Feel Good Tea) المتخصصة في أنواع الشاي المختلفة من أنحاء العالم، إذ جاءت فكرة مشروعه بعد ملاحظته اقتصار أنواع الشاي الرائجة في الإمارات والمنطقة العربية على الشاي الأسود ونظيره الأخضر، ليقدم عبر ((فيل جود تي)) طيفاً واسعاً من أنواع الشاي الأخرى، في حين نجح يوسف الأحمد وإبراهيم محمد في تأسيس علامتهما التجارية الخاصة ((كالما)) ليقدما بها تشكيلة متنوعة من المشروبات التي تمتاز بجودة مذاقها، واستلهما فكرة منتجاتهما من تجربتهما الخاصة، وعبر مشروعها (RELAM) تعبر رائدة الأعمال وقار الحمادي عن شغفها بعالم القهوة المقطرة، إذ تمكنت من تطوير مهاراتها وخبراتها في أساسات تحميص القهوة المختصة بمختلف أنواعها واستخداماتها ومعرفة منشئها، لتوظفها في إنشاء مشروعها الخاص.

ذكاء اصطناعي

وعبر حلقات ((شارك تانك دبي)) يطل رائد الأعمال صالح حماد ليقدم لمحة عن منصته الرقمية ((كان كان)) التي يستند فيها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير أنواع مختلفة من الثوب التقليدي أو الكندورة، إذ يمكن تفصيلها بحسب الرغبة، بينما يبرز مشروع (Cosplay) شغف مؤسسه محمد سعيد الأنصاري بالفنون، إذ تمكن عبره من جمع عشاق الألعاب والثقافة الشعبية وفنون المانجا اليابانية تحت سقف واحد ليقدموا عروضاً مختلفة أمام أفراد المجتمع، بينما تميز رائد الأعمال الدكتور عبدالله الشمري بفكرة مشروعه ((ريست هيرو)) الذي يوفر حلولاً مختلفة لمن يتطلعون لإنشاء منصة إلكترونية خاصة بهم لممارسة التجارة الإلكترونية، ونجح الشمري عبر مشروعه في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية تستفيد من الحلول التي يقدمها.

وتحت شعار ((غير حياتك اليوم)) أطلق رائدا الأعمال الدكتور ناصر الريامي وبدر التميمي مشروعهما (Feva Fit) ليقدما عبره مجموعة ممارسات نفسية، وخططاً متنوعة تمكن كل من يبحث عن حياة صحية وجسم رشيق من اكتساب القوة العقلية وتغيير المزاج، في حين تبدو منصة ((جوين مي)) (JoinMe) متفردة في فكرتها التي تحمل بصمات مريم البلوشي ورغد وجيدا، اللواتي يسعين عبرها إلى تمكين المرأة، إذ تستهدف المنصة الرقمية الفتيات من عمر 16 عاماً فما فوق، وتعمل على ربطهن ببعضهن بعضاً عبر طبيعة اهتماماتهن ومحادثاتهن المختلفة التي تكشف عن طموحاتهن وأحلامهن المستقبلية، وتمتاز هذه المنصة بسهولة استخدامها وقدرتها على جمع فتيات من مختلف الجنسيات والثقافات ويعملن في أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة أما رائد الأعمال راشد السالمي فعرض في البرنامج نموذجاً عن الدراجة الكهربائية (Sulmi) التي تم تصميمها وتصنيعها بتقنيات متقدمة وتصميم مستقبلي، بوساطة شركته ((سولمي)) الإماراتية الناشئة.

يذكر أن برنامج ((شارك تانك)) عرض المرة الأولى عالمياً في سنة 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.