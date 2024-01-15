الورش التفاعلية تعرف الأجيال بثراء الثقافة الإماراتية

تتنوع الفعاليات الثقافية للأطفال في دولة الإمارات لتعزز مفهوم الإبداع وتطور المواهب، وتعمل الورش التفاعلية بالذات على ربط الجيل الحالي بالثقافة الإماراتية التي تزخر بالحرف التقليدية والتراث الإماراتي الأصيل.

((البيان)) التقت ليلى بالهوش مدير مشروع مهرجان ليالي حتا الثقافية، وتحدثت عن مدى فعالية وتشجيع هذه الورش على تعزيز معرفة الأطفال بالثقافة المحلية وتاريخ دبي والإمارات، وقالت: تشجع ورش العمل الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال الأنشطة الإبداعية، كما أنها تنمي الإبداع لدى الأجيال الناشئة والمواهب الصغيرة، خصوصاً أن الورش الفنية مرتبطة بالمواضيع التراثية، وهناك ورش متنوعة، كالثقافية، والتراثية التي تعلم صناعة البراقع والتلي وكيفية لبسها، والورش الفنية مثل التلوين على الألواح الخشبية وعمل اللوحات الفنية المعبرة عن المنطقة وتاريخها وطبيعتها، والورش التعليمية ومنها التدريب على الحرف التقليدية مثل صناعه السعف وصناعه الخوص.

مواضيع مهمة

وأكدت الكاتبة عائشة الشيخ، المتخصصة بأدب الأطفال، أن هناك ورش عمل يمكن تقديمها للأطفال في كافة المواضيع المهمة والمناسبة لهم، ويمكن من خلالها ترسيخ معرفتهم بهذه المواضيع وما تتضمنه من معلومات، كما أن ورشة العمل هي بمثابة المعمل أو المختبر الذي يتأكد فيها طالب العلوم من صحة المعادلات الفيزيائية أو الكيميائية التي درسها نظرياً فتثبت في ذهنه إلى الأبد. وتابعت: لا شك أن تقديم جوانب الثقافة الإماراتية من خلال ورش عمل يزيد من معرفة الأطفال بهذه الثقافة ويثير فضولهم للاستزادة من هذه المعرفة.

وعندما نأتي إلى قصص الأطفال، فإن ورش العمل المصاحبة لها تفيد في فهم القصة واستنباط الدروس منها بشكل كبير، ففي قصة ((مي ومايدة)) التي كتبتها مثلاً، والتي تقوم فيها فتاتان في القصة بحلب البقرة وخضّ لبنها واستخراج الزبدة منها، أليس من الرائع إشراك الأطفال في ورشة يقومون فيها بالاطلاع والمشاركة العملية في تلك التجربة؟ وهل سينسون أسماء وتفاصيل الأدوات القديمة المستخدمة؟ وهل يتساوى ذلك مع سرد القصة من دون هذه الورشة؟ لا شك أن لكل هذه الورش فائدة كبيرة، وهناك الكثير من الورش المقامة للأطفال في مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية على مدار العام، والتي تسهم بشكل كبير في فهم الثقافة المحلية لدى الجيل الناشئ.