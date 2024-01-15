160 فعالية وبرامج جديدة في «طيران الإمارات للآداب» 31 الجاري

ينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب؛ الحدث الأدبي الأبرز في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 31 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي مع 160 فعالية متنوعة.

ويستعد المهرجان في دورته السادسة عشرة الاستثنائية القادمة لإشعال شرارة الإبداع والابتكار، حيث يحتضن نخبة من أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم في فضاء منفتح على الثقافة والأدب وفعاليات وتجارب جديدة مثل ((بعد النهار في ليل))، ((ملتقى الأفكار))، وبرنامج المهرجان للعائلة وبرنامج يوم الشباب.

ولأن رحلة الإبداع لا تنتهي، تتواصل المتعة الفائقة والفائدة حتى ساعات متأخرة في أمسيات دورة المهرجان، إذ يتحول فضاء الحدث إلى احتفالات بعروض الأداء الحية، والفعاليات الممتعة، والأنشطة المشوقة. ولا يقتصر عرس الأدب والثقافة على الكتب، بل سيوفر المهرجان الفرصة لحضور الحوارات الاستكشافية، والمحاضرات العامة الملهمة، وللتعرف على آراء فريدة حول مواضيع حيوية معاصرة.

إثارة ومغامرة

ويحتضن المهرجان نخبة من أفضل رواة القصص ورسامي الأطفال من جميع أنحاء الإمارات والعالم ليمنح عشاق الكتب الصغار إجازة في نهاية كل أسبوع مليئة بالإثارة والمغامرة مع تنانين وأبطال خارقين وجواسيس صغار وشِعر رائع، إذ يجد كل قارئ من طلبة المدارس والجامعات ما يتوق له، فضلاً عن المشاركة في الحوارات الهامة ومغامرات الخيال المجنح والتفكير الخلّاق في ((يوم الشباب))، وهو يوم حافل بالفعاليات المصممة للعقول المتفوقة المتشوقة للمعرفة، ويتناول برنامج ((يوم الشباب)) مواضيع الذكاء الاصطناعي والأدب والأعمال والاستدامة مع التركيز بشكل أساس على الثقافة العربية.

وتستضيف الدورة مجموعة متميزة من الأدباء والمفكرين والمبدعين، ومن أبرزهم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، والأديب الحائز جائزة ((البوكر)) العالمية لعام 2023، بول لينش، مؤلف كتاب ((أغنية النبي))؛ والأديبة الحائزة جائزة ((البوكر)) ورئيسة الجمعية الملكية للآداب، برناردين إيفاريستو؛ ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ونجمة الـ ((بوك توك))، كيرتس سيتينفيلد، وريبيكا ياروس، والمترجم أنطون هور؛ الحائز جوائز مرموقة. وهناك مصممة الأحذية والإكسسوارات الشهيرة، ومؤلفة كتاب ((لا أصدق، كم أحب حذاءك!)) صوفيا ويبستر..وغيرهم الكثير.

أمسية شعرية

ومن أبرز أنشطة المهرجان فعالية خاصة بعنوان ((ونحنُ نحب الحياة))، وهي أمسية شعرية مخصصة لحياة وأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ إضافة إلى جلسة فريدة تعد الأولى من نوعها في العالم بين الروائية الحائزة جائزة ((البوكر))، برناردين إيفاريستو، والشاعرة وكاتبة المقالات والكاتبة المسرحية، كلوديا رانكين؛ وستكون الجماهير على موعد مع أول جوائز ((بوك توك)) للكتاب على الإطلاق، وحفل موسيقي للفنان الإماراتي المحبوب راشد النعيمي.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: ((إنه لمن دواعي سروري، ويشرفني أن نرتقي بالمهرجان الأدبي العزيز علينا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق غير مسبوقة. إننا نعيش عصراً جديداً للكتب والقراءة ورواية القصص، ونحن على استعداد لقيادة المهمة والارتقاء بفعالياتنا وجمهورنا إلى المستويات المنشودة)).

ويستضيف المهرجان سلسلة واسعة من حفلات إصدار الكتب، ومن أبرز هذه الإصدارات هو كتاب ((خارج حدود هذا العالم)) لمعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، ويصدر الكتاب عن دار ((ELF)) للنشر، ويستعرض مقتطفات من رحلة معالي الدكتور سلطان النيادي إلى الفضاء، والتي استمرت لمدة 6 أشهر.

إضافة إلى رؤى وتأملات وحتى تفاصيل شخصية رائد الفضاء المحبوب والذي لُقب بـ ((سلطان الفضاء)). ويأخذ الكتاب القرّاء في مغامرة تتجاوز حدود هذا العالم ويتيح لهم فرصة استكشاف الفضاء عن قرب. وسيتم إطلاق الكتاب في جلسة بعنوان ((سلطان النيادي: خارج حدود هذا العالم)) والمقرر إقامتها 3 فبراير المقبل.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا: ((رواية القصص في أي شكل من أشكال الفن، مثلها مثل السفر، لديها القدرة على تجاوز الحدود وتقديم ثقافات جديدة ومتنوعة. وستساهم الإضافات الجديدة إلى قائمة مهرجان طيران الإمارات للآداب في إثراء الحدث، كما ستعزز مكانة دبي كمركز مزدهر للفنون والثقافة على مدار العام. وسنبقى في طيران الإمارات ملتزمين بالتواصل مع المجتمعات العالمية من خلال الفن والموسيقى والأدب الذي يثري حياة الناس)).

بيئة إبداعية

من جهته، عبر الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان التي تثري من خلالها المشهد الثقافي المحلي وتساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال: ((ساهم المهرجان الذي ترعاه ((دبي للثقافة)) منذ 2009 وحتى الآن، في تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم أصحاب المواهب المحلية، وإتاحة فرص التواصل مع المفكرين والكتاب من حول العالم وتبادل الخبرات معهم))، مشيراً إلى أن برنامج محور ((بالإماراتي)) الذي ترعاه ((دبي للثقافة)) يأتي استمراراً لجهودها الهادفة إلى دعم الأدباء والمثقفين الإماراتيين وتمكينهم.

وقال: ((خلال دورة المهرجان الحالية نجدد دعم الهيئة لمشروع مشاركة الكتاب الإماراتيين والمقيمين في برامج المهرجانات الأدبية العالمية، حيث نسعى عبر شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب، إلى تفعيل حضور المثقف الإماراتي في الأحداث والمهرجانات الدولية، والمساهمة في مد جسور المعرفة والثقافة بين الشرق والغرب)).

وتقديراً لعملها البارز والتزامها بتعزيز التعليم والاستدامة، أقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ((اليونسكو))، علاقات رسمية مع مؤسسة الإمارات للآداب لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. كما تنتقل المؤسسة إلى مكتب جديد نابض بالحياة وبالثقافة والتراث في حي الشندغة التاريخي، التي تعد المركز الثقافي للمدينة.

ويمثل هذا الانتقال أيضاً إعادة إطلاق مركز دبي الدولي للكتاب، اعتباراً من أبريل المقبل، ليستضيف المركز مجموعة متنوعة من الفعاليات على مدار العام. كما تعاونت المؤسسة مع الدفاع المدني في دبي، وستكشف قريباً عن مبادرة ((قافلة القراءة)).

((تيك توك))

ويطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومنصّة ((تيك توك))، تحدّي وسم#BookTok لدعوة عُشّاق الكتب والعقول المُبدعة لعرض شغفهم بالكتب من خلال مقاطع فيديو آسرة على المنصّة من 9 حتى 22 يناير الجاري، مع فرصة تكريم محتواهم على وسم #BookTok خلال الحفل الختامي لمهرجان طيران الإمارات للآداب 4 فبراير المقبل.