«المرموم: فيلم في الصحراء 3».. مضامين غنية بالإبداع

مضامين وحكايات نوعية تسردها تشكيلة أفلام النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف منح صناع السينما منصة مبتكرة تُمكنهم من عرض وجهات نظرهم وقصصهم المختلفة، تجسيداً لالتزامات الهيئة الرامية إلى دعم أصحاب المواهب الرائدة والناشئة وتمكينهم من الإسهام في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، تحقيقاً لرؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري، أكثر من 70 فيلماً ومن بينها 56 عملاً تتنافس في جوائز مسابقة ((المرموم للأفلام القصيرة)) ضمن فئاتها الثلاث، إذ تمتاز مجموعة الأفلام بثراء مضامينها الفكرية، وجمال التراث وتوثيق جهود المحافظة على البيئة الإماراتية.

وأشارت موزة الفلاسي، مديرة مشروع مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) إلى أهمية التنوع الذي تمتاز به أفلام المهرجان، ما يبرز تفرده ويعزز دوره في دعم وتمكين صناعة السينما المحلية والإقليمية.

وقالت: ((تتيح أفلام المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بجمال صناعة السينما ولغتها العالمية، واستكشاف اختلاف الثقافات والمجتمعات الإنسانية وتفردها، إذ يمثل كل فيلم تجربة متفردة بأفكاره ومضامينه ورسائله التي تبرز وجهات نظر صناعها وتوجهاتهم ورؤاهم المختلفة))، مشيرة إلى أن مسابقة المهرجان الرسمية وما يتضمنه من فعاليات تبرز حرص ((دبي للثقافة)) على الارتقاء بصناعة السينما باختلاف مجالاتها، وتبرز جهودها في تهيئة بيئة حاضنة لإبداعات الشباب تحفزهم على تطوير وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتعزز حضورهم في الساحة.

بيئة صحراوية

وطوال فترة المهرجان، سيكون الجمهور على موعد مع تشكيلة من الأفلام الروائية الطويلة المقدمة من قبل ((فوكس سينما))، ومن بينها : فيلم ((وداعاً جوليا)) المرشح لجائزة الأوسكار، وفيلم ((العشاء العائلي الأخير)).((وايلد دبي))

في حين، يستعرض الفيلم الوثائقي ((وايلد دبي)) من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تتسم به الحياة البرية في دبي من ثراء وتنوع، ليبرز عبر مشاهده جهود الإمارة في المحافظة على المكون البيئي، واهتمامها الواسع بالتراث والثقافة الإماراتية النابعة من البيئة الصحراوية، بينما يضيء فيلم ((ناشيونال جيوغرافيك - الوصول إلى النجوم)) من إنتاج مركز محمد بن راشد للفضاء على حياة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وأحلامهما وطموحاتهما في معانقة الفضاء، كما يوثق الرحلة التاريخية لأول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.

وضمن مسابقته الرسمية، يعرض المهرجان 29 فيلماً تتنافس في المركز الأول في فئة أفلام الحركة الحية (لايف أكشن)، ومن بينها : فيلم ((الضوء والغبار)) للمخرج سامي فرح. فيما تشهد فئة أفلام أنيمشن (التحريك) منافسة 12 فيلماً روائياً قصيراً ومن بينها: ((الزهرة)) من إخراج نيمار بريسيوسو سينسيل. بينما يتنافس 15 فيلماً في جائزة فئة الأفلام الوثائقية، ومن بينها: فيلم ((الحفاظ على تاريخنا حياً)) للمخرجة روضة علي المهيري.

في المقابل، تشهد ((منطقة الأطفال)) عرض تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المقدمة من منصة ((أوان)) الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام))، ومن بينها: مسلسلات ((أبطال الكرة))، و((العودة إلى جزيرة الكنز))، و((شما في البراري الخضراء))، و((فريق الصحة)) و((مدينة النخيل)) و((نصور والعصفور)) و((حكايات ما أحلاها))، و((من التاء إلى الياء.. رحلة التوحد)) الذي يعد أول مسلسل كرتوني في العالم يتناول مرض التوحد، وكذلك مسلسل ((فريق الإطفاء ورد)) الذي يعلم الأطفال طرائق مواجهة المواقف المختلفة، بينما يقدم مسلسل ((في جعبتي حكاية)) مجموعة حكايات وقصص متنوعة بأسلوب شيق، وغيرها الكثير.