«سي إن إن»: «ون زعبيل» بين أبرز 10 روائع معمارية عالمية 2024

أفادت شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية بأن برج ((ون زعبيل)) في دبي يعد ضمن أبرز 10 تصاميم معمارية عالمية حديثة ستترك تأثيراً كبيراً في عالم الهندسة المعمارية في عام 2024، مشيرة إلى أن دبي، التي تحتضن أطول مبنى في العالم، حققت إنجازاً رائعاً آخر في الهندسة الإنشائية ببنائها أطول جسر أفقي معلق في العالم.

وقال الصحافي أوسكار هولند في ((سي إن إن ستايل))، إن الهيكل الأفقي المعلق والذي يُطلق عليه تسمية ((ذا لينك))، ويبلغ طوله 226 متراً ويزن إجمالي 9500 طن، تم رفعه فوق طريق سريع مزدحم في دبي عام 2020، وهو يربط بين برجين رئيسيين يضمان مساكن ومساحات مكتبية وفندقاً في المشروع ويقع على ارتفاع حوالي 100 متر فوق سطح الأرض، وسيضم مطاعم ((بإشراف حاصلين على نجمة ميشلان)) ومسبح لا متناه ومنصات مراقبة توفر إطلالات على أفق المدينة.

ولفت إلى أن اختيار ((ون زعبيل)) بجانب الصروح التسعة الأخرى التي توزعت على جميع قارات العالم، يأتي بعد عام تميزت فيه الهندسة المعمارية باستخدام صيغة التفضيل، بعد افتتاح أكبر مبنى للمكاتب في العالم في الهند وبناء ثاني أطول ناطحة سحاب في ماليزيا، كذلك بعد سنة احتفت بالتصاميم الدقيقة المخفية، مع حيازة مدرسة صينية بلقب أفضل مبنى عام 2023، وفوز المهندس المعماري البريطاني ديفيد تشيبرفيلد بجائزة بريتزكر عن مهنة اتصفت بتصاميمه مؤسسات ثقافية بعيداً عن الإبهار.

تصاميم جريئة

ورجح الصحافي أن يجلب عام 2024 مزيجاً مشابهاً من التصاميم الجريئة والجميلة، مختاراً الصروح التالية إلى جانب ((ون زعبيل)) كتصاميم ستترك تأثيراً إيجابياً في العالم، وهي كالآتي: ((مبنى الجمعية الوطنية)) في بورتو نوفو بجمهورية بنين بأفريقيا من تصميم أول مهندس معماري أفريقي يحصل على جائزة بريتزكر المرموقة، فرانسيس كيري، و((غابة نانجينغ العمودية)) بالصين المغطاة بحوالي 800 شجرة و2500 شجيرة ونباتات على الشرفات، و((صومعة كونستسيلو)) المعاد تصميمها كغاليري فني في كريستيانساند النرويج، ومبنى ((كيبل ساوث سنترال)) بسنغافورة المؤلف من 33 طابقاً تضم تطورات الاستدامة في بناء المكاتب، والمشروع السكني ((إيف بارك)) في لندن (انتاريو) الذي يستهدف عشاق السيارات الكهربائية، ومبنى ((ابيك)) بكيتو الإكوادور، كذلك ترميم ((القصر الكبير)) بباريس والذي استضاف معرض باريس إكسبو مطلع القرن العشرين، و((فندق بوبولوس)) بدنفر الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستوحي تصميمه من الطبيعة والحياة الحيوية والذي يصف نفسه بالإيجابي الكربون، ومسرح جديد في ((مركز كوينزلاند للفنون المسرحية)) بأستراليا والذي يستوحي من تدفق نهر بريسبان.