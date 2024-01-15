بينتو: حققنا نصراً عادلاً أمام منافس صعب

رأى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، أن الفوز على هونغ كونغ 3 ـ 1، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، نتيجة مهمة لمستقبل ((الأبيض)) في كأس آسيا بقطر، وأن منتخبنا حقق نصراً عادلاً، وحصد نقاطاً غالية، والمطلوب التركيز في لقاء فلسطين المقبل.

وتحدث بينتو عن مواجهة هونغ كونغ، قائلاً: ((لعبنا أمام منافس صعب، وقدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على الجزء الأكبر منها، رغم الصعوبات التي واجهناها في بعض اللحظات، والمهم أننا سجلنا الهدف الثاني سريعاً بعد هدف التعادل للخصم، وحققنا فوزاً مهماً لمستقبلنا في البطولة الآسيوية، وسعداء بالفوز وبما قدمه اللاعبون من أداء تنافسي جيد، لنحقق النصر المستحق وهذا أمر إيجابي، لأن الانتصار في المباراة الأولى، يعطيك أريحية في باقي المواجهات)).

أجواء

وأضاف: ((الأجواء في المباراة لم تكن سهلة، وكانت لدينا مشكلة في التحكم بالكرة، وربما لم نرتقِ إلى المستوى المطلوب، ولكننا في النهاية حققنا الفوز، وكان لدينا القدرة على تسجيل المزيد من الأهداف، إلا أننا أضعنا العديد من الفرص السهلة، ولم يحتسب لنا حكم المباراة، ركلة جزاء ثالثة، وأنا سعيد باللاعبين والفريق على هذا العطاء، ورأينا منهم بعض الرغبة والشغف والتحدي، وأرغب بالمزيد من ذلك، وسوف نرى ما إن كان لنا أن نتحسن في هذه الجوانب خلال المباريات المقبلة)).

واختتم قائلاً: ((أنا سعيد أيضاً، بالطريقة التي ظهرنا بها في الجولة الأولى، وأن كل لاعب يعرف مهامه، وكذلك البدلاء على أتم الاستعداد للمشاركة ومعاونة زملائهم، ومع هذا علينا التحسن في بعض النواحي للحفاظ على الفوز، وهدفنا الرئيسي الفوز في المباريات واللعب بأفضل صورة ممكن، وكان هدفنا الفوز أمام هونغ كونغ)).

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