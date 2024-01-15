ناموس الحول لـ «الوسمية» والزمول لـ «شاهين» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، صباح ومساء أمس، تاسع أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، واشتمل على منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، وتنافست 829 مطية على مدار 28 شوطاً وشهدت الفترة المسائية 12 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار سعيد سهيل بن دليوي الكتبي عن طريق ((الوسمية)) بزمن 12:33:1دقيقة، وحققت ((ثقافه)) المملوكة لسعيد منانه غديّر اجتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:32:8 دقيقة، ونجح ((شاهين)) لمحمد طبازة الدودة علي العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل زمناً وقدره 12:44:9 دقيقة، وتألق ((وحيشان)) بشعار حمد محمد فهيد العجمي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت 12:43:0 دقيقة.

الفترة الصباحية

وأقيمت 16 شوطاً في الفترة الصباحية، خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج، وأهدت ((سمحه)) شعار سهيل سالم سهيل الخيلي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وذلك بزمن 12:37:11 دقيقة، وظفرت ((غزل)) لياسر محمد حليس العفاري بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت 12:35:3 دقيقة، وكسب ((رصّاد)) المملوك لمحمد سالم دربش العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:41:6 دقيقة، وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار حمد سالم سليم الكتبي والذي قدم ((رعد)) بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت 12:53:01 دقيقة.

وتختتم بميدان المرموم صباح ومساء اليوم، سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، من خلال تحديات الحول والزمول التي ستقام في 27 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق 8 كيلومترات.

تطور

وقال محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن: لقد شهد المهرجان إقبالاً كبيراً ومنافسة مثيرة دفعت بسوق الهجن فازدادت المشتريات والمبيعات التي أفادت ملاك الهجن، كما أعرب عن تجاوب المشاركين وحماسهم وارتياحهم للتطور الذي يشهده المهرجان كل عام وأن سباقات الهجن في تطور وتقدم وازدهار بفضل الدعم والاهتمام من قيادتنا الرشيدة مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة، واختتم حديثه بالقول: أتمنى النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان الحافل.

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