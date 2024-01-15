منتخب الجودو يستعد لـ «عالمية البرتغال» في جورجيا

أكمل منتخبنا الأول للجودو استعداداته في معسكره الحالي الذي يقيمه في جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة ((أوديفيلاس)) ((غراند سلام)) التي تقام في البرتغال اعتباراً في الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 90 دولة، من بينها 5 دول عربية، وهي منتخبات الإمارات، المغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان.

وتشهد تلك البطولة مشاركة منتخبنا بثلاثة لاعبين وفي مقدمتهم اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم واللاعب جريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، والتي تجرى قرعتها في الثانية من ظهر يوم الخميس 25 يناير الحالي.

استعداد

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو عقب مكالمة هاتفية من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة أن المنتخب جاهز للمشاركة الإيجابية وفقاً لخطة الإعداد للموسم الجديد الذي يبدأ بأول حدث لجولة الجودو العالمية في البرتغال، وهو أول سباق للجائزة الكبرى لهذا العام 2024، والتي تعقبها في الثاني من فبراير المقبل النسخة الخمسين من بطولة باريس غراند سلام الأسطورية للجودو في نسختها الـ 50، حيث يتوقع نسخة استثنائية، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي التي تحتضن بطولة العالم للجودو، في مايو 2024، قبل انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في شهري يوليو وأغسطس، والتي تليها الألعاب البارالمبية.

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