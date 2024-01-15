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فليتوود يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»

1/15/2024 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم الإنجليزي تومي فليتوود إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ ((السباق إلى دبي)) في جولة دي بي ورلد للغولف، بفضل فوزه بلقب النسخة الافتتاحية لبطولة ((دبي إنفيتيشنال)) التي اختتمت أول من أمس في منتجع خور دبي.

وكسب فليتوود، الذي يعتبر من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في دبي على الصعيد الشخصي، 500 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة ((دبي إنفيتيشنال))، وذلك بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي ثريستون لورانس والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب جولة دي بي ورلد.

وقام عبدالله النابودة، مستضيف البطولة، بتتويج فليتوود بكأس البطل، بحضور اللواء طيار ((م)) عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عضو الاتحادين العربي والآسيوي للغولف.

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