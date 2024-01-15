«فيكتوري» يقدم خبراته لفريق ميامي في الزوارق الكهربائية

في إنجاز جديد لرياضة الإمارات ومؤسساتها سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً باهراً ونقلة كبيرة مستحدثة بعد إبرامه اتفاقاً مع فريق ميامي الأمريكي للزوارق السريعة لإدارة عمليات فريقه الذي ينافس في مونديال الزوارق الكهربائية 2024 والذي ينطلق بداية فبراير في مدينة جدة السعودية.

وبموجب الاتفاق الموقع بين المؤسستين ستقدم إدارة الفيكتوري خبراتها الفنية والإدارية للفريق الأمريكي خلال مشاركته في البطولة العالمية المرتقبة من خلال فريق متكامل من كوادر المؤسسة فضلاً عن مشاركة نجم فريق فيكتوري-فورمولا1 ووصيف بطل العالم 2023 المتسابق السويدي أريك ستارك لقيادة زورق الفريق الأمريكي الذي سيحمل رقم 16.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العالمية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- قد اعتمدت مشاركة فريق ميامي للزوارق السريعة والذي يملكه المغني العالمي والموسيقي الشهير مارك أنتوني الحائز على جائزة غرامي العالمية.

ويسعى الفريق الأمريكي بقوة ليكون بطل الموسم لذلك اتجه للتعاقد مع إدارة الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية صاحبة التاريخ العريق والباع الطويل لأكثر من ثلاثة عقود مع سجل مضيء ومليء بالإنجازات العالمية التي سطرها في منافسات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة -6 ليتير- واكس كات وفورمولا 1 وأف 4 أس إضافة إلى الدراجات المائية.

إنجاز جديد

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي إن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد النادي الزاخر بالإنجازات وتأكيد على المكانة التي وصلت إليها المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات والتي اكتسبت سمعة عالمية وأثبتت قدرتها على التأثير والتغيير لتشكل عامل جذب دفع الفرق العالمية لتوجيه البوصلة نحو الفريق من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأسياد البحار والملاحم التي رسموها منذ تأسيس فريق فيكتوري الذي وضع بصمته حول العالم.

حليف قوي

وأعلن عن الشراكة الجديدة بسعادة بالغة وتفاؤل كبير من أجل تحقيق الآمال والأهداف مالك الفريق المغني العالمي مارك أنتوني من مقره في ميامي مؤكداً أنه تعاقد مع حليف قوي هو فريق فيكتوري الذي سيقدم خبراته الفنية من خلال الدعم الفني واللوجستي لإدارة مشاركة فريق ميامي في مونديال الزوارق الكهربائية كما سيشارك نجم الفريق السويدي أريك ستارك كقائد للزورق الأمريكي في الحدث رفقة المتسابقة الأمريكية نجمة رياضة الدراجات المائية آنا جلينون.

وقال أنتوني إن اختيار الفيكتوري جاء من أجل المنافسة في الحدث والاستفادة من قدرات الفريق الذي يعتبر صاحب الرقم واحد في السباقات البحرية والاسم الأبرز والأشهر والأفضل في الساحة الدولية على الإطلاق ويكفي رصيده الزاخر بالأمجاد والبطولات على مدار أكثر من 30 عاماً مشيراً إلى أن الجميع مع الفريق الأمريكي سيعملون كيد واحدة نحو الهدف الكبير والتتويج في موسم طويل وحافل يبدأ بعد أيام في جدة ويمر بعدد من المحطات مثل البندقية وبورتو بانوس وجنيف وموناكو وروتردام وهونغ كونغ.

تعد بطولة العالم للزوارق الكهربائية -إي 1- التي تنطلق بداية شهر فبراير 2024 البطولة الأولى والوحيدة المتخصصة في فئات القوارب الكهربائية في العالم والتي نالت صفة الاحتراف مؤخراً من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام-

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