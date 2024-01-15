صوفي تحلق بكأس «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارسة الألمانية صوفي هينرز، بكأس جائزة الشراع لونجين الكبرى، في ختام النسخة السابعة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، والتي استضاف فعالياتها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد (9 ـ 14) يناير، وتزامنت معها بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وبطولة دولية لخيول القفز الصغيرة من فئة النجمة الواحدة.

وشهد منافسات الختام، ومراسم تتويج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي جائزة الشراع لونجين الكبرى.

وتوجه محمد أحمد الحربي بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمها ورعايتها لقفز الحواجز عبر بطولة الشراع الدولية في نسختها السابعة.

وقال إن البطولة التي تتضمن بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم، وبطولة الشراع من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، جاءت ناجحة من جميع النواحي التنظيمية والفنية.

وأضاف: إن الرعاية والدعم المتواصلين للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، لفرسان قفز الحواجز أثمر نتائج باهرة لفرساننا عبر التأهل لأولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز، في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية في أكتوبر الماضي، والفضية والبرونزية في الفردي.

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