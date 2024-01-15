4 فرق في بطولة كأس دبي الفضية للبولو

عقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو التي تنطلق 20 يناير. حضر المؤتمر محمد الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو مدير البطولة .

ويشارك في البطولة 4 فرق وهي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور. وأسفرت القرعة عن مواجهة ((الحبتور)) و((بنجاش)) في اليوم الافتتاحي فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع ذئاب دبي. ورحب محمد الحريز بالحضور ونقل لهم تمنيات محمد خلف الحبتور رئيس الاتحاد الإماراتي للبولو بالتوفيق .

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