«الإمارات للدراجات» ثالثاً في أستراليا

حقق إيزاك ديل تورو المحترف الجديد بفريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في سباق داون أندر كلاسيك في اديلايد، أستراليا، فيما نال المركز الأول جوناثان نارفايز (فريق إينيوس غريناديرس)، وجاء ناتنايل تسفازيون (فريق ليدل تريك) ثانياً.

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