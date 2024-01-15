Tuesday, 16 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الإمارات للدراجات» ثالثاً في أستراليا

1/15/2024 7:26:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق إيزاك ديل تورو المحترف الجديد بفريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في سباق داون أندر كلاسيك في اديلايد، أستراليا، فيما نال المركز الأول جوناثان نارفايز (فريق إينيوس غريناديرس)، وجاء ناتنايل تسفازيون (فريق ليدل تريك) ثانياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107723891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث