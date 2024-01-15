«الإمارات للدراجات» ثالثاً في أستراليا

«الإمارات للدراجات» ثالثاً في أستراليا
التاريخ
1/15/2024 7:26:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق إيزاك ديل تورو المحترف الجديد بفريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في سباق داون أندر كلاسيك في اديلايد، أستراليا، فيما نال المركز الأول جوناثان نارفايز (فريق إينيوس غريناديرس)، وجاء ناتنايل تسفازيون (فريق ليدل تريك) ثانياً.
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