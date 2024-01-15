النصر يستعد لمواجهة الفيحاء والأهلي السعوديين ودياً

يستعد فريق الكرة بنادي النصر لخوض مباراتين وديتين في الفترة المقبلة؛ الأولى أمام الفيحاء السعودي الأسبوع المقبل، والثانية أمام الأهلي السعودي 1 فبراير. واختتم الفريق أمس، معسكره التحضيري في العين الذي استمر لمدة أسبوعين، وتضمّن تجربة ودية واحدة وفاز فيها على يونايتد سبورت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية نظيفة.

وشكل معسكر العين فرصة جيدة للمدرب الهولندي ألفريد شرودر للوقوف على جهوزية لاعبيه، واستعادة جهود لاعب الوسط المتألق حسن مهدي بعد غياب 8 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي في الرباط الصليبي.

وأكد المغربي عادل تاعرابت كابتن الفريق نجاح معسكر العين وقال: أظهر الجميع مستوى عالياً من التركيز، وبذلنا جهداً كبيراً وكنا بحالة رائعة ونستعد بشكل مثالي للفترة المقبلة وطموحاتنا كبيرة ونأمل إسعاد جماهيرنا بالاستمرار في تحقيق الانتصارات.

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