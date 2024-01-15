أُنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
حجزت التونسية أُنس جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022)، مقعدها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأوكرانية يوليّا ستارودبتسيفا 3-6 و1-6، فيما خرجت المصرية ميار شريف بعد خسارتها أمام البلجيكية اليز مرتنز، وتأهلت الأمريكية كوكو غوف المصنفة رابعة على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا.
وفي بطولة الرجال تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً والوصيف مرتين، إلى الدور الثاني من البطولة، بفوزه على الفرنسي تيرانس أتمان، كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً عالمياً إلى الدور نفسه بفوزه على البلجيكي زيزو بيرغس، وودع البريطاني موراي المصنّف 44، البطولة بخسارته أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN15012024000110011019ID1107723889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.