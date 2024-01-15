أُنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

حجزت التونسية أُنس جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022)، مقعدها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأوكرانية يوليّا ستارودبتسيفا 3-6 و1-6، فيما خرجت المصرية ميار شريف بعد خسارتها أمام البلجيكية اليز مرتنز، وتأهلت الأمريكية كوكو غوف المصنفة رابعة على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا.

وفي بطولة الرجال تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً والوصيف مرتين، إلى الدور الثاني من البطولة، بفوزه على الفرنسي تيرانس أتمان، كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً عالمياً إلى الدور نفسه بفوزه على البلجيكي زيزو بيرغس، وودع البريطاني موراي المصنّف 44، البطولة بخسارته أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.

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