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«مرعب» يقتنص رمز «الجير بيور» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

1/15/2024 7:26:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتنص ((مرعب)) لسعيد راشد بن سرود المنصوري لقب شوط الرمز للجير بيور - فرخ في ختام منافسات فئة العامة ملاك وافتتاح منافسات اليوم الرابع من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي انطلقت 12 الشهر الجاري وتستمر حتى 27 منه، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين للصيد بالصقور، واحتل ((62)) لمبارك أحمد سعيد النيادي المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب ((مارب)) لناصر بطحان سلطان المنصوري.

وفي منافسات شوط التلواح الأول للجير بيور – فرخ فئة العامة ملاك حلق ((سردال)) لخلفان نادر القبيسي بلقب هذا الشوط، وحل وصيفاً ((بشاش)) لناصر بطحان المنصوري، واحتل المركز الثالث ((دغفل)) لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الثاني للجير بيور – فرخ عن فوز ((المجيل)) لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي بالمركز الأول، فيما كانت الوصافة من نصيب ((بي 3)) لأحمد راشد محمد الخيلي، واحتل المركز الثالث في ترتيب هذا الشوط ((العود)) لأحمد صغير كنون الكتبي.

واختتمت منافسات رابع أيام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تقام بميدان الفلاح بشوطي التلواح للجير بيور – جرناس فئة العامة ملاك، وأسفرت منافسات الشوط الأول عن تتويج ((سمح)) لأحمد سعيد أحمد الرميثي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً ((الشميمي)) لأحمد راشد محمد الخيلي، فيما كان المركز الثالث من نصيب ((شجاع)) لنهيان عبد الله حمد المري، وفي الشوط الثاني كانت القمة من نصيب ((المشهر)) لمحمد حمد محمد قطامي العامري الذي حصل على المركز الأول، فيما حل وصيفاً ((ربدان)) لفهد محمد سالم المنصوري، وجاء في المركز الثالث ((الهرش)) لسلطان سيف بطي المزروعي، ليسدل الستار على أشواط فئة العامة ملاك التي امتدت لأربعة أيام وعددها 20 شوطاً.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بانطلاق أشواط فئة العامة مفتوح التي تتضمن 20 شوطاً وتمتد لأربعة أيام بواقع خمسة أشواط في اليوم الواحد، وتنطلق هذه الفئة غداً بإقامة شوط الرمز للجير تبع – فرخ، وشوطي التلواح للفئة نفسها ثم يقام شوطا التلواح للجير تبع – جرناس.

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