شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي برينو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن شباب الأهلي، التعاقد مع المدافع البرازيلي برينو كاسكاردو ليموس (20 عاماً)، تمهيداً لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق 22 الجاري. ويهدف شباب الأهلي، إلى تدعيم مركز قلب الدفاع قبل العودة إلى المنافسات المحلية المتوقفة حالياً، لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا.
ويتوقع أن يكون برينو، إضافة مهمة لخط دفاع ((فرسان دبي))، ونشأ اللاعب في صفوف بالميراس، وانتقل على سبيل الإعارة إلى ابراشينا في 2021، ثم إلى أمريكا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN15012024000110011019ID1107723887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.