شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي برينو

أعلن شباب الأهلي، التعاقد مع المدافع البرازيلي برينو كاسكاردو ليموس (20 عاماً)، تمهيداً لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق 22 الجاري. ويهدف شباب الأهلي، إلى تدعيم مركز قلب الدفاع قبل العودة إلى المنافسات المحلية المتوقفة حالياً، لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا.

ويتوقع أن يكون برينو، إضافة مهمة لخط دفاع ((فرسان دبي))، ونشأ اللاعب في صفوف بالميراس، وانتقل على سبيل الإعارة إلى ابراشينا في 2021، ثم إلى أمريكا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.

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