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خالد توحيد يستكمل برنامج العلاج في الشارقة

1/15/2024 7:26:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد خالد توحيد حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول وفريق الشارقة لكرة القدم، إلى الإمارات، لإكمال برنامجه العلاجي مع ناديه، بعدما تسببت الإصابة في استبعاده من قائمة ((الأبيض)) في كأس آسيا.

وكان البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، استدعى حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ليحل بديلاً لخالد توحيد، قبل مواجهة منتخب هونغ كونغ، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة، والتي فاز فيها ((الابيض)) 3 - 1 ، وسيلعب منتخبنا أمام منتخب فلسطين بعد غد، بالجولة الثانية، ويتأهل للدور ثمن النهائي أول منتخبين بالمجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات.

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