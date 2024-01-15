خالد توحيد يستكمل برنامج العلاج في الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاد خالد توحيد حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول وفريق الشارقة لكرة القدم، إلى الإمارات، لإكمال برنامجه العلاجي مع ناديه، بعدما تسببت الإصابة في استبعاده من قائمة ((الأبيض)) في كأس آسيا.
وكان البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، استدعى حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ليحل بديلاً لخالد توحيد، قبل مواجهة منتخب هونغ كونغ، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة، والتي فاز فيها ((الابيض)) 3 - 1 ، وسيلعب منتخبنا أمام منتخب فلسطين بعد غد، بالجولة الثانية، ويتأهل للدور ثمن النهائي أول منتخبين بالمجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات.
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