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الدفاع عن النفس

1/15/2024 7:26:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في الجانب الآخر من الصراع، وأقصد الجانب الإسرائيلي، هناك متلاعبون بالكلمات والأرواح، يقتلون الناس تحت أنقاض بيوتهم المضروبة بالصواريخ، ثم يدعون بأنهم في حالة ((دفاع عن النفس))، ويلتقط بعض الأوروبيين تلك المقولة ويرددونها دون حياء، فهل ما يحدث في غزة دفاع عن النفس؟

ما نعرفه، وما نفهمه، من خلال اطلاعنا المحدود وثقافتنا المتواضعة في القانون، نتصور أن ((الدفاع عن النفس)) قاعدة قانونية تبرئ القاتل ولا تعاقب المعتدي، ذلك بشكل عام، ولكن العام يخصص، وتحكمه معايير مشددة ودقيقة، فمن شرع القوانين ووضع القواعد لا يريد إحداث فوضى في المجتمعات أو بين الدول، لهذا قيدت تلك القاعدة المسماة بالدفاع عن النفس، وحجزت داخل قوالب لا تسمح بالانفلات، كما كان يحدث في الغرب الأمريكي أيام ((الكاوبوي))، فتلك ثقافة تجاوزها الزمن، ولم يعد مسموحاً للشخص، أياً كان مسماه وموقعه في الجريمة، أن يتجاوز المعايير والشروط الحاكمة لحجة الدفاع عن النفس!

الدفاع عن النفس مرتبط باللحظة التي يقع فيها الحدث، وهي تسمى تجاوزاً ((لحظة الصدمة))، مثل إشهار أداة قاتلة في وجه شخص أعزل، أو دخول متطفل مسلح أملاك غيره، أو التعدي على حرمة المنزل وإرهاب أهله، هنا يكون الدفاع عن النفس، في المكان ذاته، وفي الزمان ذاته، أما المطاردة بين الأحياء السكنية، وتفجير المساكن بحثاً عن ذلك المعتدي، وقتل أفراد أسرته وجيرانه وكل من يمتون إليه بصلة، ولمدة تزيد على 100 يوم، والإصرار على أن ذلك دفاع عن النفس، فهذا ليس إلا انتقاماً غير مبرر وعدواناً مرفوضاً بحكم القانون عند الذين يحترمون القوانين.

غزة ضحية أطراف تلاعبت بها أرضاً وشعباً، ابتداء من تلك المجموعة التي نفذت مغامرة حماس ((المدروسة))، إلى دفاع نتانياهو عن نفسه بين مليوني شخص!

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