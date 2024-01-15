ما الذي يربطنا بالأمكنة؟

أجرى صحفي تحقيقاً بحث فيه موضوع تأثير الأمكنة والمدن والبلدان الجديدة على الأشخاص الذين يسافرون ويتنقلون بين بلدانهم الأصلية وهذه الأمكنة الطارئة التي يتعلقون بها وكأنهم يعرفونها منذ الأزل.

كان يحاول الوصول إلى حقيقة الرابط أو الصلة غير المرئية وغير المفهومة التي تربطنا بأمكنة ليست لنا أو لا تمت إلينا بصلة مادية مباشرة، فإذا لم تكن ابن هذا الحي، أو أن هذه المدينة لم تشهد طفولتك وليس لك فيها شيء من ذاكرة وذكريات، فلماذا ترتبط بها وتحبها إذن؟ ما الذي يشدنا لأمكنة بعينها، حتى إننا نعود إليها كلما زاد بنا الشوق وسمحت لنا أحوال الحياة؟

الذين شاركوا في التحقيق كانت إجاباتهم عاطفية جداً بقدر ما كانت حقيقية، فقال معظمهم إنهم يحبون أمكنة بعينها ويسعون إليها، ويكررون زيارتها لاحقاً كأن حبلاً سرياً ممدوداً بينهم وبينها، لأنها تذكرهم بأمكنة عاشوا فيها ويحبونها، وقد فقدوها للأبد لأسباب كثيرة، ما يعني أن الظروف باعدت بينهم وبينها، فينظرون إلى هذه الأمكنة أو المدن باعتبارها مدناً تعويضية عن كل ما فقدوه في مدنهم الحقيقية.

بينما قال آخرون إنهم يحبون بعض المدن دون غيرها لعلاقة عاطفية قديمة نمت واستقرت في وجدانهم منذ قرأوا عنها وحلموا بزيارتها في طفولتهم ومراهقتهم. فظلت تلوح في بالهم إلى أن تحقق الحلم بزيارتها فغدت مدنهم المفضلة، وتحولت أمكنة فيها إلى فضاءات عزيزة جداً لها في قلوبهم وذاكرتهم ما لها من محبة ومكانة يرتاحون فيها ويحنون إليها كلما ابتعدوا عنها!

وبينما نظر البعض لبعض المدن نظرة منفعة، كأن تكون مدن استقرار ومعيشة، قال آخرون إنهم وجدوا في هذه المدن ما يظنون أنهم يفتقدونه في بلدانهم كالحرية والانعتاق من القيود، فالإنسان كائن لا يتوقف في مسعاه نحو الكمال والاكتمال، يريد وطناً مكتملاً وجسداً مثالياً وعملاً وعائلة وحياة لا خلل فيها، لكنه يكتشف في نهاية المطاف أن كل سعي يقوم به في الخارج يقوده إلى ذاته وأصله وأهله ووطنه، وأنها قسوة الظروف أحياناً هي التي تغلبه وقد تلقيه على شواطئ لم تخطر بباله يوماً!